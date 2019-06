Sommer, Sonne, Senker.

Als führender Mobilitätsanbieter in der Region steht das Autohaus Senker das ganze Jahr gerne im Dienste seiner Kunden. Gerade in der heutigen hektischen Welt schätzen unsere Kunden die persönliche Beratung und die verlässliche Mobilitätsumsorge. Denn jeder möchte mobil sein und bleiben. Und, ein Autokauf ist Vertrauenssache! Hinzu kommt, dass die heutigen Fahrzeuge mit umfangreichen Technologien ausgestattet sind, welche einen intensiveren Beratungsbedarf erfordern.

Geschäftsführer Harald Heiss: „Wir haben für beinahe jedes Anforderungsprofil die maßgeschneiderte Mobilitätslösung und bieten kompetenten Service durch die speziell ausgebildeten Techniker an unseren fünf Standorten im Mostviertel. Testen Sie Ihr Lieblingsmodell und vereinbaren Sie Ihren Probefahrttermin! Schönen Sommer und allzeit Gute Fahrt – wünschen Ihnen Ihre Senker-Teams in Amstetten-Neufurth, Waidhofen, Haag, Ybbs und in Melk!“