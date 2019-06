Das halbe Dutzend macht Matthias „Simsi“ Simoner (39) heuer beim Wiener Donauinselfest voll. Als langjähriger Gitarrist in der Band von Christina Stürmer rockt der Profimusiker aus Neumarkt an der Ybbs am Samstag, 22. Juni (ab 19.45 Uhr) zum sechsten Mal (!) die Hauptbühne. „Ich freu mich riesig“, lässt er im NÖN-Gespräch wissen.

Matthias, Du bist mit Christina Stürmer wieder auf großer Konzerttournee. Was macht den Reiz des Live-Spielens aus?

Matthias Simoner: Also für mich ist die Bühne ganz wichtig. Ich bin eine echte – verzeih mir den Ausdruck – Rampensau und genieße dort jeden Moment. Dabei kommt es nicht unbedingt auf die Größe an. Je mehr die Location passt, umso wohler fühle ich mich. Aber natürlich ist es schon geil, große Shows mit 100.000 Menschen zu spielen – wie eben das Donauinselfest. Steve Lukather, der Gitarrist der Gruppe Toto und ein langjähriger persönlicher Freund von mir, der seit 1977 jeden Gig seiner Band gespielt hat, hat es einmal treffend auf den Punkt gebracht: Die zwei Stunden auf der Bühne sind mein Leben. Für die anderen 22 Stunden werde ich bezahlt!

Klingt nicht nur nach eitel Wonne. Wie darf man sich den Musikeralltag on tour vorstellen?

Simoner: Mit Christina Stürmer waren wir von Ostern bis Mitte Mai in Österreich und Deutschland unterwegs. Wenn wir da nach einer Show von der Bühne gehen, setzen wir uns einmal zusammen, plaudern und trinken ein wenig, packen unsere persönlichen Sachen und dann geht es in die Dusche. Zwischen ein und drei Uhr früh, wenn die Stage-Crew den Bühnenabbau erledigt hat, fahren wir gemeinsam im Tourbus zum nächsten Auftrittsort. Unser Nightliner ist natürlich wie ein kleines Hotel mit allen Annehmlichkeiten, aber wer schon einmal von Hamburg nach München gefahren ist, weiß, dass das nicht unbedingt nur lustig sein kann. Am Auftrittsort sind wir meist bis zum Konzert in der Halle und dann beginnt das Spiel von vorne. Aber wie gesagt: Für die unvergleichlichen Momente auf der Bühne ist es das allemal wert!

Dein großer Durchbruch gelang Dir mit der deutschsprachigen Inszenierung des Queen-Musical „We will rock you“ in Köln. Wie präsent ist diese Zeit in Deiner Erinnerung?

Simoner: Diese Jahre werde ich nie vergessen. Es war der Wahnsinn. Ich hab damals von einem der größten Rockgitarristen unserer Zeit, Brian May, persönlich den Ritterschlag erhalten und zwischen 2004 und 2010 über 1.500 Shows gespielt. Unglaublich ist noch mehr, wie das alles zustande gekommen ist.

Anfang 2004 – ich hab damals an der Hochschule in Wien bei Peter Legat meine Ausbildung gemacht – waren überall Aufrufe zum Casting in Köln. Ich selbst hatte bis dahin Queen natürlich gekannt – zu Hause ist „Live in Wembley“ fast rund um die Uhr gelaufen – selbst aber nie einen Queen-Titel auf der Gitarre gespielt. Auf Anraten von Peter hab ich mich aber dennoch angemeldet und ein Demo mit Live-Mitschnitten nach Deutschland geschickt. Das war Ende März. Rund drei Wochen später bekam ich eine telefonische Einladung zum Casting. Ich weiß noch genau, dass die Dame am Telefon ganz aufgelöst war, weil sie mich wegen der damals noch sehr schlechten Mobiltelefonverbindungen ins Ausland scheinbar seit Tagen nicht erreichen konnte. Die Noten zum Vorspielen sollte ich per Express-Kurier erhalten, denn die Zeit war schon knapp – genau genommen fünf Tage. Fakt ist: Das Casting fand am Donnerstag um 9 Uhr statt. Die Noten hab ich nach einigen Versandpannen erst am Dienstag erhalten. An dem Tag hatte ich aber bis 23 Uhr Unterricht in der Musikschule.

Mit der Gitarre und einem kleinen Koffer bin ich dann am Mittwoch in den Nachtzug gestiegen. Und jetzt kommt’s noch dicker: In Purkersdorf kam es zu einem Schienenunfall. Irgendwie hab ich es aber doch geschafft und um 6 Uhr früh in Köln am Rhein-Ufer Gitarre gespielt und dann die erste von mehreren Castingrunden geschafft – mit meinem ganz eigenen Style. Drei Wochen später war ich im Team der Show – von den Queen Musikern Brian May und Roger Taylor (Queen Schlagzeuger) persönlich ausgewählt unter ca. 800 Bewerbern aus ganz Europa. Der größte Moment für mich: In der Finalrunde hat Brian die Hände gefaltet, sich verneigt und gesagt: Man, you´re superb! Für mich war das alles wie in einem Traum.

Stichwort Traum: Wann war Dir klar, dass Du Dein Hobby zum Beruf machen willst?

Simoner: Also auf der Gitarre hab ich erst mit 14 begonnen. Von 6 bis 12 war mein musikalisches Zuhause das Klavier, wo ich bei Peter Thanel eine solide Ausbildung am Jazz-Piano erfahren durfte. Das war maßgeblich für meine spätere Gitarren-Zeit. Stark beeinflußt hat mich natürlich auch die passive Musikerziehung zu Hause. Mein Vater war selbst Musiker, unter anderem in den 70er Jahren in der Band „Herzinfarkt“ und zu Hause wurde Rockmusik rauf und runter gespielt. Er hat mir dann auch die ersten zwei Griffe auf der Gitarre gezeigt, den Rest habe ich mir autodidaktisch angeeignet. Letztlich bin ich bei Edi Köhldorfer in der Musikschule gelandet und hab zu dieser Zeit täglich acht Stunden gespielt. Parallel dazu gingen die Schulnoten zwar in den Keller, die Matura hab ich aber dennoch geschafft. Mit 19 – ich war damals einer der jüngsten Musikschullehrer im Land – ging es auf die Hochschule.

Was kannst Du jungen Menschen raten, die Profi-Musiker werden wollen?

Simoner: Aus heutiger Sicht ist ganz klar: Ohne Fleiß, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit geht natürlich gar nichts. Vielseitigkeit ist aber auch ganz wichtig, um im Musikbusiness Erfolg zu haben. In meinem Fall war das das Klavier. Die Harmonielehre hat mein Gitarrenspiel geprägt und heute greife ich bei den Stürmer-Shows nicht nur in die Saiten, ich sitze auch am Keyboard und singe Background-Vocals. Diese Dinge steuere ich auch bei Produktionen im Studio bei.

Wann kamst Du eigentlich zu Christina Stürmer?

Simoner: Das war 2009 und auch irgendwie verrückt. Ich hab damals die Queen-Musical-Shows ausklingen lassen, war in einem Dutzend Bands parallel auf der Bühne, hab unendlich viele Studio-Jobs gespielt und wurde eines Tages von Christinas Management angerufen. Knapp zwei Wochen vor dem ersten Gig hab ich die Noten bekommen, dann gab’s eine einzige Probe. Der zweite Auftritt war gleich mein erster auf der Donauinsel. Heuer sind es also 10 Jahre.

Matthias, Du bist heute 39. Hast Du nie an eine Musikkarriere unter eigenem Namen mit eigenen Nummern gedacht?

Simoner: Du wirst lachen. Genau das ist mir in den letzten ein, zwei Jahren sehr bewusst geworden. Und ich werde dahingehend auch etwas machen. Zumal ich mittlerweile auch ein eigenes Studio mit Label betreibe (SIMS-O Records) und dort sehr gerne und sehr viel arbeite.

Wo wird man Dich dann mit 50 sehen – mehr im Studio oder mehr auf der Bühne?

Simoner: Ich werde in jedem Fall auf der Bühne stehen, solange es mein Körper zulässt. Ich hab einfach Musik im Herzen und lebe gerne im Moment. Die Bühne ist mitunter der beste Platz dafür. Idealerweise sitze ich dazwischen aber vielleicht auch in einem Studio in einem Haus in Griechenland (lacht) – gerne auch mit einer lieben Partnerin und Kindern.

Gibt es die schon?

Simoner (lacht): Nein, ich bin Single – denke aber auch gerne an eine eigene Familie.

Zwei Fragen noch: Wie viele Gitarren besitzt Du? Und was machst Du abseits der Musik?

Simoner: Also derzeit besitze ich 55 Gitarren – mehrheitlich von meinem Endorser Music Man. Dazu vielleicht ganz kurz: Mein jüngstes Baby heißt SIMS-O RIGS. Über diese Marke baue ich professionelle Live-Setups für Musiker. Seit zwei Jahren spielen unter anderem Bilderbuch mit meinem Zeug. Zu Deiner zweiten Frage: Meine zweite große Leidenschaft ist das Fliegen. Ich besitze einen Privatpilotenschein und bin Mitglied in der Sportfliegergruppe Ybbs. Da kann es schon sein, dass ich zu weiter entfernten Einzelgigs selbst im Motorflieger anreise. Als Kind wollte ich sogar Pilot werden. Eine Sehschwäche am linken Auge hat diesen Wunsch aber schon im Keim erstickt. Und so bin ich halt Musiker geworden.