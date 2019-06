Hans Schoder zum Produkt.

Ja, die Mostviertler machen keine halben Sachen. In unserer aktuellen Titelstory wird das einmal mehr deutlich. Lesen Sie, was sich ein bodenständiger Unternehmer einfallen hat lassen, um Botschafter für das Land der Mostbirne zu gewinnen und was das mit hausgemachtem Edelbrand zu tun hat.

Auch ein paar Kilometer weiter östlich macht ein junger Profi seit über 15 Jahren Nägel mit Köpfen – oder besser gesagt, eindrucksvolle Bühnenshows auf seinen Gitarren. Dass er es damit am 22. Juni bereits zum 6. Mal auf die Hauptbühne beim Donauinselfest schafft, darüber erzählt er im ganz persönlichen Interview. Persönlich sind auch die Einblicke, die Helga & „Charly“ Heigl in ihren Traumgarten gewähren. Und dann wären da noch die offiziell gewählte Miss NÖ aus Aschbach, die über alle Facetten des Schönseins plaudert, die beiden diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Michaela Hirtenlehner und Beatrice Schrammel, die den Kilimandscharo bezwingen konnten und viele, viele weitere Geschichten, die das Leben schreibt.

Viel Freude beim Lesen und einen schönen Sommer!

Die nächste Ausgabe von HALLO! Mostviertel erscheint am 3. September 2019. Anzeigenschluss ist am 20. August. h.schoder@noen.at