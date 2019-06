Schoder

„Wer die Liebe zum Garten nicht findet, geht an der Lebensfreude vorbei!“ Für Helga & Charly Heigl ist der Garten in ihrem Zuhause in Gresten ein wahrer Ort des Glücks. „Wir genießen jede freie Minute dort und sitzen oft stundenlang – alleine oder mit Freunden!“