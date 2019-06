„Seit wir in unserem neuen Haus wohnen, hat es noch nie schlechtes Wetter gegeben“, erklärt Andrea Dechow im NÖN-Gespräch ihren barrierefreien WimbergerHaus-Bungalow mitten im hügeligen Grünland von Neuhofen an der Ybbs. „Wir blicken Tag für Tag auf das wunderschöne Mostviertel im Wandel der Jahreszeiten. Das ist eine echte Bereicherung für unser Leben!“

zVg Andrea und Thomas Dechow sind glücklich in ihrem neuen Zuhause von WimbergerHaus. „Das ist eine echte Bereicherung für unser Leben!“

Ja, das Ehepaar genießt seinen ganz persönlichen Wohntraum in vollen Zügen. Der schmucke Ziegelbau lässt aber auch nichts an Attraktivität vermissen.

„Mein Mann hat zwei Jahre lang jede Minute Freizeit in die Planung investiert und das Haus rund um die für uns wichtigsten Lebensräume am Computer entworfen. Das sind ein großer Wohn-Essbereich mit integriertem Büro und Arbeitsplatz für meine Schneiderer-Leidenschaft, eine wettergeschützte Terrasse in U-Form und ein großzügiges Bad mit Whirlpool. Wir sind Mitte 50 und haben das Haus bewusst nur für uns gebaut. Unsere vier Kinder sind erwachsen und wohnen nicht mehr bei uns“, so Dechow.

Mit den fertigen Plänen ist die Familie Dechow zu WimbergerHaus gegangen. „Die haben uns gut gefallen“, so die erfolgreichen Betreiber eines Großhandels für Gartenzubehör.

WimbergerHaus: „Das bauen wir für Euch!“

zVg

„Das bauen wir für Euch“, war der erste Kommentar der Nr. 1 für individuell gebaute Ziegelmassivhäuser. „Alles, was wir uns vorgestellt haben, wurde umgesetzt“, streut der Bauherr dem Unternehmen Rosen. „Wir haben jede Kleinigkeit intensiv besprochen und waren am Ende von der hohen Standardqualität im Angebot beeindruckt.“

Der positive Eindruck fand auch auf der (100% alkoholfreien!) Baustelle seine Fortsetzung. Thomas Dechow: „Es war immer alles sauber und top aufgeräumt! Während der einjährigen Bauzeit waren wir fast täglich auf der Baustelle und haben nur gestaunt, was da immer weiter gegangen ist“, lobt er die perfekte Koordination aller Professionistenarbeiten aus dem WimbergerHaus-Pool. Einzig die Planung und Installation des Bus-Systems wurde in Absprache mit Wimbergerhaus vergeben.

„Außer Protokoll“ wurde von den WimbergerHaus-Profis letztlich noch die Terrasse errichtet. „Wir haben alle Preise immer verglichen und auch hier ein sehr gutes Zusatzangebot erhalten“, lobt Dechow und ergänzt knapp zwei Jahre nach dem Einzug ins neue Zuhause: „Ich hätte nie gedacht, dass Wohnen so viel Spaß machen kann!“