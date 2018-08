Die schönsten Golfplätze in Osttirol in einem Überblick



Direkt am Fuße der beeindruckenden Lienzer Dolomiten liegt das Ressort Dolomitengolf Osttirol. Das Ressort bietet neben einer beeindruckenden Lage attraktive Arrangements sowie günstige Green Fees. Die Golfanlage ist für Anfänger und für Fortgeschrittene geeignet. Im Dolomitengolf Ressort Osttirol können Sie sogar wohnen: in wunderschönen Zimmern mit Blick auf die atemberaubend schöne Umgebung. Für das leibliche Wohl wird selbstverständlich ebenfalls gesorgt: es gibt in der Anlage ein Restaurant sowie eine Bar im Clubhaus. Im à la carte Restaurant Vincena (2 Hauben im Gault Millau) können Sie sich am Abend vom Chefkoch persönlich kulinarisch verwöhnen lassen.



Der Golfclub Mittersill-Stuhlfelden bietet Ihnen eine wunderschöne 18-Loch-Anlage, die sogar mit alten Holzstadeln ausgestattet ist. Das flache Gelände wird von einem kleinen Bach durchzogen, der Ihre Runde begleitet. Die Anlage ist außerdem mit einer großzügig angelegten Driving Range mit Pitching- und Putting-Grüns sowie einer Golfschule ausgestattet. Wer beim Golfen nach Ruhe sucht, wird hier garantiert fündig. Die Lage des Golfplatzes sorgt für eine entspannte und angenehme Runde. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitarbeiter im Restaurant Tamara Steger. Die Ausrüstung kann bei Bedarf ausgeliehen werden. Die Anlage bietet eine Kinderbetreuung an.



Als dritter Vorschlag soll der Golfclub Zell am See - Kaprun - Saalbach-Hinterglemm vorgestellt werden. Der Golfplatz liegt mitten in der Ferienregion Zell am See und ist gleichzeitig einer der größten Anlagen in Österreich. Auf den insgesamt 36 schönen Grüns lassen sich nicht nur die Aufschläge, sondern gleichzeitig auch Gletscher, Berge und Seen in der Region der Hohen Tauern genießen. Die beiden 18-Loch-Plätze "Kitzsteinhorn" und "Schmittenhöhe" befinden sich in einem flachen und parkähnlichem Gelände mit natürlichen Biotopen sowie schilfumrandeten Seen. Für das kulinarische Wohl sorgt das Golfrestaurant, das täglich frisch zubereitete Speisen bereithält. Für den kleinen Hunger gibt es eine Snackbar.



Jetzt Urlaub in Osttirol buchen und auf einem der schönsten Golfplätzen der Region entspannt Golfen



Sie sind auf der Suche nach einem landschaftlich perfekt gelegenen Golfplatz in der Region Osttirol? Zögern Sie nicht lange und sehen Sie sich gleich die genannten oder auch weiterer Golfplätze an. Buchen Sie jetzt Ihren einzigartigen Golfurlaub in Osttirol.