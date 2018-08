Viele Landwirte bieten mittlerweile in Form von Ferienzimmer oder -wohnungen Familien, Paaren und Singles an, sich für einige Zeit auf einem waschechten Bauernhof einzuquartieren. Besonders in Osttirol werden Sie schnell fündig werden, wenn Sie nach einem Bauernhof-Urlaub suchen. Völlig egal, ob Sie alleine oder mit der ganzen Familie die landschaftliche Idylle genießen wollen oder einfach einmal wissen wollen, wie es sich auf einem Bauernhof lebt, Sie werden sicher fündig werden. Einige Bauernhöfe bieten sogar ein kleines Wellnessprogramm an, das zur Entspannung beiträgt.

Für Kinder verspricht Urlaub auf dem Bauern ein verheißungsvolles Abenteuer, Tiere füttern, versorgen oder sogar reiten stehen auf dem Tagesplan.

Aber der Urlaub auf dem Bauernhof kann auch lehrreich sein, denn spielerisch können Kinder lernen, woher Wurst, Käse, Milch und Eier aus dem Kühlschrank eigentlich wirklich kommen. Also eine absolute Empfehlung für Großstädter, aber natürlich auch für alle anderen, die einfach mal mit anpacken wollen.

Denn auch die "Großen" kommen keinesfalls zu kurz, je nach Angebot des Bauernhofs können Sie sich an den anfallenden Arbeiten beteiligen oder einfach die Füße einmal erholend hochlegen.

Der Vorteil im Herbst zu reisen, liegt ganz klar auf der Hand. Denn die Sommerhitze ist vergangen, aber die Temperaturen noch in einem angenehmen Bereich. Die Natur präsentiert sich im Herbst bekanntlich in ihren schönsten Farben und die meisten Tierkinder haben bereits das Licht der Welt erblickt. Wenn Sie Glück haben, kommen Sie dazu noch in den Genuss, die letzte Obst- und Heuernte des Jahres begleiten zu dürfen. Seien Sie hautnah dabei, wenn Äpfel und Pflaumen zu köstlichen Leckereien verarbeitet werden.

Ein weiteres Highlight im Tiroler Herbst: der alljährliche Almabtrieb! Schafe, Ziegen, Rinder und Pferde kehren von den Almwiesen ins Tal zurück, was mit zahlreichen Festen gefeiert wird.

Egal ob wandern, entspannen, den Kindern beim Spielen zusehen oder mit anpacken: ein Urlaub auf dem Bauernhof bleibt eine unvergessliche Erinnerung.