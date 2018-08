Die 5 schönsten Hotels in Osttirol .

Osttirol ist eine kleine Region direkt an der Grenze zu Italien. Es umfasst vier einzelne Bezirke: Hochpustertal, Lienzer Dolomiten, Defereggental und die Nationalparkregion. Berge und Täler sowie wunderschöne Landschaften erwarten die Gäste. Die Einwohner hier sind sehr stolz auf die ursprüngliche Natur, die sich ganz natürlich präsentiert. Inmitten dieser Idylle Osttirols gibt es ebenso schöne Hotels, die einen Aktiv- und Wellnessurlaub perfekt vervollkommnen. Wir stellen Ihnen hier fünf der schönsten Hotels in Osttirol vor.



1. Das Hotel Perfler in Sillian, ein 3 Sterne Designhotel



Eingebettet in die Natur liegt das 3*** Hotel Sillian im Hochpustertal. Ein Augenschmaus für Liebhaber von Designhotels, denn hier wurde jedes Detail liebevoll gestaltet. Interessant ist die bewusst gestaltete Symbiose zwischen modernem Design, regionalen Baustoffen und der sehr guten Küche in Kombination tiroler und italienischer Spezialitäten. Unweit des Hotels Perfler befinden sich gute Möglichkeiten zum Wintersport oder Sommerwanderungen.



2. Die Dolomitengolf Suites, ein 5 Sterne Golfhotel



Wer nicht nur gern Wintersport treibt, sondern seine Urlaubstage beim Golfen genießen möchte, findet auch dies in Osttirol. Hierfür lädt das 5***** Golfhotel mit eleganten Suiten und einem 36-Loch Golfplatz ein. Es ist der größte seiner Art in ganz Tirol. Mit einem unvergleichlich schönem Panoramablick genießen Sie tatsächlich einen Golfurlaub in Tirol. Das Hotel liegt auf der Alpensüdseite und bietet seinen Gästen viele schöne Sonnenstunden.



3. Das Spa Hotel Zedern Klang, ein 4 Sterne Wellnesshotel



Das Spa Hotel Zedern Klang im Defereggental sorgt bei den Gästen für pure Begeisterung. Herzstück des 4****-Hotels verfügt über einen großzügigen Wellnessbereich, der das typische Ambiente Osttirols wiedergibt. Hier finden Sie die richtige Balance zwischen zahlreichen Urlaubsaktivitäten und völliger Entspannung. Der Großklockner liegt in der Nähe des Hotels Zedern Klang und bietet eine spektakuläre Aussicht.



4. Das Vital- und Wanderhotel Taurerwirt, ein 4 Sterne Hotel



Im Taurerwirt erwartet Sie ein natürliches Ambiente. Eine sehr elegante Kombination aus urigem Flair wurde hier im Innendesign des 4**** Hotels verwirklicht. Der verarbeitete Naturstein präsentiert sehr schön die umliegende Natur in der Nationalparkregion. Wanderer fühlen sich hier nach einem erlebnisreichen Tag im GlocknerSpa besonders wohl.



5. Das Hotel Strasserwirt, ein 4 Sterne Hotel



Aufgrund seiner historischen Mauern gehört das 4****Hotel Strasserwirt zu einem der schönsten in Osttirol. Urige Wirtsstuben, elegante Gästezimmer, in denen regionales Holz verarbeitet wird und eine köstliche Küche verwöhnen jeden einzelne Gast während der Urlaubstage. Bezeichnend sind die kleinen romantischen Stuben im Hotel Strasserwirt, ein gemütliches Plätzchen für einen romantischen Urlaub im Herbst.



Bei dieser Auswahl sollte es Ihnen nicht schwerfallen, das passende Hotel für den Herbsturlaub in Osttirol zu finden. Wanderungen, Aktivitäten und auch Entspannung in der Wellness-Oase sind Ihnen sicher. Natürlich nicht zu vergessen, dass jedes dieser Hotels eine exzellente Küche bietet und seine Gäste wirklich verwöhnt.