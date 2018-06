Am AGRANA Bioraffinerie-Standort in Pischelsdorf bei Tulln befindet sich neben Österreichs einziger Bioethanolanlage auch eine Weizenstärkeanlage. Durch die enge Integration der beiden Anlagen wird das eingesetzte Getreide zu 100 Prozent verwertet. AGRANA-Generaldirektor Johann Marihart: „Wir sind sehr stolz auf die Bioraffinerie Pischelsdorf. Sie gilt als Musterbeispiel für eine Komplettverwertung der eingesetzten Rohstoffe und trägt wesentlich zur Verwirklichung des Grundgedankens einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft bei.“

Am 14. Juni erfahren die Besucher, was genau in Pischelsdorf passiert (Programm siehe Kasten). AGRANA investiert aktuell in die Verdoppelung der Weizenstärkeproduktion rund 100 Millionen Euro und erweitert in Pischelsdorf die jährliche Verarbeitungskapazität von rund 800.000 auf über eine Million Tonnen Getreide.

Auch die AGRANA-Kartoffelstärkefabrik in Gmünd lässt anlässlich der NÖ Industrietage spannende Einblicke zu. Aus einer Jahresverarbeitungsmenge von 250.000 Tonnen Kartoffeln werden über 300 Stärkeprodukte hergestellt. Der Rohstoff kommt in der Lebensmittelindustrie (Back- und Süßwaren, Püree und Kartoffelteigmischungen, Babynahrung) sowie in der Papier-, Textil- und Bauindustrie zum Einsatz.