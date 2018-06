Thomas Salzer über ….

Ist in der Industrie im Vergleich zu anderen Branchen und anderen Ländern sehr streng geregelt. Etwas mehr Flexibilität bei der Gestaltung würde die Betriebe weitaus wettbewerbsfähiger machen.

... Beschäftigung: Die Industrie ist ein Beschäftigungsmotor. Ein Arbeitsplatz in der Industrie sichert bis zu zwei weitere Arbeitsplätze in vor- und nachgelagerten Branchen.

... Dienstleister: Sind wichtig für den produzierenden Bereich. Ohne die Industrie würde es viele Dienstleistungsunternehmen allerdings gar nicht geben.

... Digitalisierung: Ist eine Chance, die Produktion zurück von den Niedriglohnländern nach Österreich zu holen. Zudem kann sie viele Arbeitsschritte für die Menschen erleichtern.

... duale Ausbildung: Steht für die Kombination aus Praxis im Betrieb und Theorie in der Berufsschule

... Einkommen: Ist in der Industrie im Schnitt deutlich höher als in anderen Branchen. Und das beginnt schon während der Lehrausbildung!

... Export: Sichert jeden zweiten Arbeitsplatz in Österreich! Immerhin geht in etwa die Hälfte aller in Niederösterreich erzeugten Güter ins Ausland.

... Facebook: Ist auch für Industrieunternehmen ein wichtiges Medium. Viele Betriebe sind auf Facebook vertreten, auch die Industrietage werden dort beworben.

... Familienbetriebe: Gibt es sehr häufig in der niederösterreichischen Industrie. Sie haben oft lange Tradition und sind stark mit der Region verwurzelt.

... Forschung & Entwicklung: Ist die Voraussetzung für Innovationen und Wachstum.

... Frauen: Gibt es in den technischen Betrieben leider immer noch zu wenige. Schade, denn gerade dort würden sie mehr verdienen.

... Hidden Champions: Haben wir sehr viele in Niederösterreich! Diese Nischenplayer sind oft nicht so bekannt, aber weltweit erfolgreich! Dazu zählen etwa die Agrana, Lisec oder Pollmann – um nur ein paar Beispiele zu nennen!

... HTLs: Sind ein wichtiger Standortfaktor! Fast zwei Drittel des höher qualifizierten technischen Personals der Industrie kommen direkt aus einer HTL oder technischen Fachschule.

... Karriere: Wird in der Industrie großgeschrieben. „Vom Lehrling zum Chef“ ist keine Floskel, sondern kommt immer wieder vor.

... Konkurrenzdruck: Ist im internationalen Umfeld, in dem sich die Betriebe bewegen, sehr hoch – vor allem aufgrund der hohen Lohnnebenkosten und der starren Arbeitszeitregelungen.

... Leitbetriebe: Sind die Lokomotiven eines Wirtschaftsraumes. Von ihrer Leistungskraft profitieren viele Klein- und Mittelbetriebe, vom Zulieferer über den Entwicklungspartner bis hin zum Gasthaus, Bäcker oder Nahversorger vor der Türe.

... Lehrausbildung: Sichert die Grundlage für die Fachkräfte von morgen.

... MINT: Steht für Mathematik, Information, Naturwissenschaften und Technik und damit für jene

Bereiche, in denen in Zukunft die meisten Arbeitsplätze entstehen.

... Niederösterreich: Ist ein Industrieland par excellence! Und hat sich zudem vom Agrarland zum Industrieland entwickelt. Im Gegensatz zur Landwirtshaft ist die Industrie im Landschaftsbild jedoch nicht so sichtbar.

... persönliches Highlight bei den Industrietagen: Schwer zu sagen – es gibt so viele Highlights! Aber Rosenbauer ist sicher spannend. Oder Umdasch, die die Industrietage mit einer großen Jubiläumsfeier verknüpfen.

... Umweltschutz: Wer für Umweltschutz ist, sollte sich für die Industrie in Österreich einsetzen. Fast nirgends wird so umweltfreundlich produziert wie hier.