DS Smith ist auf vielen Märkten rund um den Globus stark positioniert, der Geschäftsbereich Packaging zählt weltweit und in Österreich zu den führenden Herstellern von Verpackungen und Displays. In Österreich sind wir mit zwei Produktionsstandorten vertreten: Mit Margarethen am Moos/NÖ und Kalsdorf bei Graz/Stk. ist DS Smith auf innovative Verpackungen aus Wellpappe spezialisiert und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

Einzigartig in der Branche: das PackRight Centre, das Kunden die Wirkung ihrer Verpackungen und Displays in einem realistischen Handelsumfeld erlebbar macht.

DS Smith: Ausbildungsbetrieb mit packenden Perspektiven

Derzeit bildet DS Smith an beiden Standorten Lehrlinge in den Bereichen Verpackungstechnik, Metall-, Elektrotechnik und Mechatronik aus. Junge und motivierte Lehrlinge erwartet bei uns ein spannendes Aufgabengebiet, professionelle Ausbildner und ein angenehmes Arbeitsklima. „Mit einer Ausbildung bei DS Smith legen wir unseren Lehrlingen den Grundstein für ein berufliches Vorankommen, wobei ihnen für ihren weiteren Karriereweg bei DS Smith alle Türen offen stehen“, so Dieter Glawischnig, Geschäftsführer DS Smith Packaging Austria. Dass man nicht nur mit Matura oder als Akademiker Karriere machen kann, können wir auch bei DS Smith bestätigen. Vielmehr muss der persönliche Einsatz und Ehrgeiz vorhanden sein, bei DS Smith beruflich aufzusteigen.

DS Smith – ein Unternehmen mit Zukunft & Wachstumspotenzial

Umweltschutz und Nachhaltigkeit gehören zu den wichtigsten Themen unserer Gesellschaft. DS Smith hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und dieses zu einem der wichtigsten Bestandteile seiner Unternehmensstrategie gemacht. Unsere Verpackungen sind zu 99 % recycelbar, zudem beziehen wir unsere Rohstoffe großteils aus unserer eigenen Papier- und Recycling Division.

Das DS Smith Geschäftsmodell der branchenführenden Innovationen und geschlossenen Kreisläufe „Supply Cycle Thinking“ sichert DS Smith ein nachhaltiges Wachstum.

DS Smith

www.dssmith.com

www.dssmith-packaging.at