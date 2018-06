„Bei uns wird das Hemd aufgekrempelt und angepackt – das spiegelt sich auch in der Ausbildung und im täglichen Tun

wider“, erklärt EGGER-Personalleiterin in Unterradlberg, Andrea Schüssler. Das Unternehmen, das mit insgesamt 18 Standorten weltweit Holzwerkstoffe für Möbelhersteller herstellt und am Standort Unterradlberg einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro pro Jahr macht, legt auch bei der Ausbildung ein besonderes Augenmerk auf den Praxisbezug.

Werksleiter Reinhard Grießler will, dass alle Mitarbeiter bestens ausgebildet sind. | NOEN, EGGER

Junge Menschen, die eine Lehre beginnen wollen, können hier die Ausbildung zum Holztechniker, Elektrotechniker oder Metalltechniker absolvieren. Derzeit sind am Standort in Unterradlberg 19 Lehrlinge, die von einem Vollzeitausbildner betreut werden. „Die Lehrlinge haben die Möglichkeit, in den einzelnen Abteilungen mitzuarbeiten, bekommen theoretischen Unterricht und nehmen auch immer wieder an verschiedensten Projekten teil“, erzählt Schüssler. Begleitend dazu gibt es auch Schulungen zur Persönlichkeitsentwicklung.

Weiterbildung auf allen Ebenen

Das Unternehmen bietet aber nicht nur Lehrlingsausbildungen an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch auf der Weiterbildung der Mitarbeiter. „Wir haben hier 2016 ein Programm zum internen Wissenstransfer gestartet, für das wir sogar den HR Award Silver Winner in der Kategorie Personalentwicklung erhalten haben“, erzählt Schüssler.

Personalchefin Andrea Schüssler stellt vor allem den Praxisbezug in den Mittelpunkt. | NOEN, EGGER

Mit den Weiterbildungsseminaren sollen den Mitarbeitern andere Abteilungen nahe gebracht werden und sie sollen so auch untereinander vernetzt werden. „Es geht uns darum, dass alle unsere Mitarbeiter ein breiteres Wissen erlangen“, erklärt auch EGGER-Werksleiter Reinhard Grießler. Insgesamt werden neun verschiedene Module angeboten, jeder Angestellte absolviert die Basismodule Produktion, Produkte und Rohstoffe und die gewerblichen Mitarbeiter das Modul „Mehr aus Holz“.

Zudem arbeiten sowohl das Werk als auch das gruppenweite Competence Center für Forschung und Entwicklung am Standort immer wieder mit Universitäten, Fachhochschulen oder HTLs zusammen. „Zusätzlich bieten wir in Kooperation mit der New Design University in St. Pölten noch zwei Stipendien über 1.500 Euro pro Jahr für die Studienrichtungen Grafik- und Informationsdesign, Innenarchitektur und 3D Gestaltung an“, erklärt Schüssler.

Das Werk in Unterradlberg bietet am 15. Juni im Rahmen der Industrietage Führungen sowie Infos für Arbeitssuchende und insbesondere auch zur Lehrlingsausbildung an.