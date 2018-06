Helmut Schwarzl, Geschäftsführer Produktion Geberit Österreich: „Im Schnitt befinden sich bei uns 20 Lehrlinge in zehn Berufen in Ausbildung. In Einzelfällen, in denen wir extern rekrutieren wollten, sind wir zumeist gescheitert, da am Markt zu wenige Fachkräfte verfügbar sind. Unsere Lehrlinge sind daher eine Investition in die Zukunft.“

| Felix Büchele