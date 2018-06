Teamfähigkeit mit einer Zusammenarbeit von Lehrlingen mit unterschiedlichen Ausbildungen sowie die Verknüpfung von handwerklichen Fähigkeiten mit IT-Kenntnissen verlangt der Lehrlingswettbewerb „Industrie 4.0“ der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), der jetzt zum mittlerweile dritten Mal im

WIFI St. Pölten stattgefunden hat. „Der Wettbewerb beweist, dass die Lehre und unsere Lehrlinge fit für die Digitalisierung und die Wirtschaft 4.0 sind“, betonte dazu WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl.

Zugleich erobert das in Niederösterreich entwickelte Wettbewerbsformat nun auch die internationale Bühne. Bei den

Berufseuropameisterschaften „EuroSkills“ im Herbst in Budapest wird es nach dem niederösterreichischen Vorbild erstmals einen Schauwettbewerb „Industrie 4.0“ mit Teilnehmern aus Deutschland, Russland und Österreich geben. Bei den „WorldSkills“ in Kazan nächstes Jahr ist ebenfalls erstmals ein Präsentationswettbewerb geplant. Die Premiere als offizieller Wettbewerb soll bei den „EuroSkills“ 2020 in Graz erfolgen. Zwazl: „Ein Lehrlingswettbewerb ‚made in Niederösterreich‘ tritt eine internationale Erfolgstour an.“

Das Besondere beim Lehrlingswettbewerb „Industrie 4.0“ ist einerseits, dass hier vierköpfige Teams antreten, die von einer Firma allein oder auch aus Mitgliedern verschiedener Unternehmen zusammengestellt sein können und die über unterschiedliche Kompetenzen verfügen müssen, um gewinnen zu können. Mechanische, elektronische, pneumatische und informationstechnische Fähigkeiten sind gleichermaßen gefragt. „Wenn wir die Digitalisierung als Chance nutzen wollen, dann braucht unsere Jugend digitale und kognitive Fertigkeiten genauso wie soziale und emotionale Kompetenzen“, erklärt dazu Thomas Salzer, der Obmann der Sparte Industrie in der WKNÖ.

Mehr auf: www.industrieausbildung.at