Insgesamt 12.000 Patente haben österreichische Firmen im letzten Jahr weltweit angemeldet – das ist Platz sechs im EU-Ranking und Platz elf weltweit. Die Patente im Ausland wurden hauptsächlich in Deutschland, den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, aber auch China angemeldet. Allein in Österreich wurden 2.900 Erfindungen registriert.

NÖ-Firmen ganz vorne mit dabei

Klar an erster Stelle in Niederösterreich mit 62 erteilten Patenten liegt die ZKW Unternehmensgruppe aus Wieselburg. Das Geheimnis für die Innovationsflut sind so das Unternehmen Kundenwünsche und ein Wettbewerb, der laufend neue Entwicklungen hervorbringt. ZKW versucht aber auch, die Mitarbeiter aktiv mit Workshops oder konkreten Projekten zur Ideenfindung zu motivieren.

Platz zwei belegt in NÖ mit fünf erteilten Patenten die Firma Berndorf Band GmbH (bei den Industrietagen am 14. Juni geöffnet) . Diese liefert Innovationen rund um Stahlbänder und Bandanlagen. Das Unternehmen hat eine Entwicklungsabteilung mit 20 Mitarbeitern. Neue Ideen entstehen dabei auf unterschiedlichste Weise. „Einerseits entsteht viel Neues durch Gespräche mit Kunden, wenn sich herausstellt, dass neue Anwendungen gewünscht werden“, erzählt Berndorf-Band Chef Herbert Schweiger. Andererseits gebe es aber auch eigene Forschung und Entwicklung basierend auf den Anforderungen des Marktes sowie eine permanente Weiterentwicklung der Produkte im Sinne des Marktes.

Berndorf-Band Chef Herbert Schweiger ist stolz auf die zahlreichen Innovationen. | zVg

Die drei Top-Branchen, in denen Patente angemeldet werden, sind österreichweit übrigens Maschinenbau (38 Prozent), sonstige Technologiefelder (23 Prozent) und Elektrotechnik (17 Prozent). Von den 2.900 angemeldeten Patenten in Österreich wurden im letzten Jahr 1.450 vergeben.

Interessant ist auch der Blick in die Vergangenheit: Bis Mitte der 1990er galt Wien als das Zentrum für Patente. Das hat sich mittlerweile verändert: Im Bundesländervergleich belegt Oberösterreich mit 610 angemeldeten Erfindungen Platz eins, gefolgt von der Steiermark mit 450. Wien kommt mit 431 Patenten auf Platz drei, gefolgt von NÖ mit 365 auf Platz vier.