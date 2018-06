Warum veranstaltet die NÖ Industrie seit 2005 die Industrietage?

Thomas Salzer: Wir brauchen in der NÖ Industrie qualifizierten Nachwuchs. Leider entscheiden sich noch immer zu wenige Jugendliche für eine Industrielehre. Wir müssen daher noch stärker darauf hinweisen, welche großartigen Ausbildungs-, Karriere- und Verdienstmöglichkeiten Industriebetriebe bieten. Die NÖ Industrietage bieten hier die ideale Plattform, diese Möglichkeiten in Kooperation mit den Betrieben vor Ort aufzuzeigen.

Was erwartet die Besucher bei den Betrieben?

Salzer: Den Betrieben bleibt grundsätzlich selbst überlassen, was sie zeigen und auch, ob sie an allen drei Tagen von 14. bis 16. Juni ihre Türen öffnen – oder zum Beispiel nur an einem Tag. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Betriebe die Chance nutzen, um mehrere Zielgruppen anzusprechen. Die Mitarbeiter können ihren Angehörigen zeigen, wofür sie verantwortlich sind, die Anrainer sehen, was in ihrer Nähe alles geschaffen wird. Und Jugendliche, die mit Industrieberufen vorerst nichts anfangen konnten, erhalten konkretere Vorstellungen von den unterschiedlichen Berufsbildern. Außerdem nutzen die Unternehmen auch die Gelegenheit, sich im Rahmen der Industrietage bei der lokalen Bevölkerung, der Politik, der Wirtschaft und auch den lokalen Medien zu präsentieren.

Könnte man das Motto der Indus- trietage also so beschreiben: „Gemeinsam gegen Fachkräftemangel“

Salzer: Genau. Es bringt nichts, wenn wir immer nur über den Fachkräftemangel klagen – wir müssen selbst etwas tun, um die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Unser Ziel ist es, Betriebe auch besser selbst zu vermarkten. Die Industrietage sind eine wichtige Aktion zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Es geht nicht nur darum, die Jugendlichen anzusprechen, sondern auch darum, sich gegenüber verschiedensten Zielgruppen zu öffnen. Oberstes Ziel ist es, mehr Verständnis und Interesse für die Industrie zu erzeugen – direkt in den Regionen sowie bei unterschiedlichen Altersgruppen wie Eltern und Schulkindern.

Neben den Industrietagen gibt es auch viele andere Initiativen gegen den Fachkräftemangel. Haben Sie den Eindruck, dass sich das Image der Lehrausbildung bessert?

Salzer: Das Image bessert sich langsam. Die Lehrausbildung in der Industrie hat ein hohes Niveau, deswegen brauchen wir junge Leute, die engagiert sind und sich laufend weiterbilden möchten. Dieser Karriereweg macht sich aber bezahlt – immerhin verdient man bereits während der Ausbildung überdurchschnittlich gut und eine ausgebildete Industrie-Fachkraft erhält etwa mit Mitte 20 meist deutlich mehr als so mancher Studienabsolvent. Den Fachkräftemangel gibt es allerdings auf allen Ausbildungslevels. Leider haben immer noch acht von zehn Unternehmen Probleme bei der Rekrutierung von

Fachkräften aus dem MINT-Bereich, also aus den Bereichen Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften und Technik.

Abseits vom Fachkräftemangel – mit welchen Herausforderungen hat die NÖ Industrie derzeit noch zu kämpfen?

Salzer: Was wir dringend bräuchten, ist ein moderneres Arbeitszeitgesetz. Dabei geht es aber nicht um die Beschneidung der Überstunden und auch nicht um eine Erhöhung der Regel-Wochenarbeitszeit. Wir wollen nur die Stunden im Bedarfsfall anders verteilen können. Gerade in konjunkturell guten Zeiten ist es wichtig, die Aufträge auch abarbeiten zu können. Derzeit wird der Arbeitgeber sofort bestraft, wenn Arbeitnehmer mehr als zehn Stunden am Tag arbeiten, ohne dass man das gemeldet hat. Davon müssen wir wegkommen.

Welches Arbeitszeitmodell wäre Ihrer Meinung nach besser?

Salzer: Ideal wäre eine normale Arbeitszeit von bis zu zehn Stunden, zwölf Stunden im Ausnahmefall. Und im Bedarfsfall soll man bis zu 60 Stunden pro Woche arbeiten dürfen. Das heißt aber, dass man innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes das Zeitguthaben konsumieren kann. In anderen europäischen Ländern funktioniert das bereits sehr gut.