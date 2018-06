In etwas mehr als 60 Jahren Lehrwerkstätte in Krems wurden mehr als 1.000 Lehrlinge ausgebildet. Die voestalpine AG agiert global mit etwa 500 Konzerngesellschaften und -standorten in mehr als 50 Ländern und legt besonderen Wert auf die Ausbildung von jungen Talenten für das Unternehmen.

„Die erfolgreiche Zukunft der voestalpine liegt zu einem großen Teil in den Händen unserer motivierten Fachkräfte. Die Investition in die Ausbildung des Nachwuchses ist damit auch ein langfristiges Investment in die Zukunft des gesamten Unternehmens“, sagt Peter Schwab, Vorstandsmitglied der voestalpine AG und Leiter der in Krems ansässigen Metal Forming Division des voestalpine-Konzerns. Niederösterreich ist eines der drei zentralen Bundesländer der voestalpine in Österreich. Der Technologie- und Industriegüterkonzern bildet Lehrlinge

etwa zum Prozesstechniker, Werkstofftechniker/Werkstoffprüfer, Metalltechniker, Produktions-, Maschinenbau- oder Elektrotechniker sowie zum Anlagen- und Betriebstechniker aus.

Auch Fähigkeiten wie Teamgeist sind wichtig

In der Firma wird während der Ausbildungszeit nicht nur darauf geachtet, dass die Lehrlinge das technische Wissen für ihren späteren Beruf beherrschen, bei der voestalpine werden auch soziale Fähigkeiten wie etwa Teamgeist geschult.

Laut voestalpine werden für die Ausbildung eines jeden Lehrlings mehr als 70.000 Euro investiert. In der Ausbildung für Lehrlinge der Voest sind auch zusätzliche Angebote enthalten. Diese lassen sich in die Bereiche Fitness und Ernährung, Fremdsprachen (Englisch – mit einer gemeinsamen Woche in England), Suchtprävention (Clean & Dry), Nachhilfe und Fahrsicherheit einteilen.

In den Ausbildungsbetrieben in Niederösterreich fanden zum Geschäftsjahr 2016/17 rund 100 Lehrlinge in 15 Lehrberufen Zukunftsperspektiven.

„Mit unserem Ausbildungskonzept sichern wir weltweit die Zukunft junger, motivierter Menschen und verbinden ihre Talente mit der Innovationskraft und Technologie-führerschaft der voestalpine“, so Schwab.Konzernweit wurden 2016/17 1.320 Lehrlinge aus-

gebildet, 800 davon in Österreich.

In Österreich und Deutschland werden die Lehrlinge im dualen System ausgebildet. Heißt: Theoretisch in der Berufsschule und praktisch im Betrieb selbst. In den anderen Ländern werden Lehrlingsausbildungen angeboten, die den Ansprüchen der voestalpine gerecht werden.