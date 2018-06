„Ich bin IN, und DU?“ Unter diesem Motto öffnen 50 Produktionsbetriebe aus ganz Niederösterreich bei den Industrietagen ihre Türen. Veranstaltet wird diese Initiative von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) und der Industriellenvereinigung NÖ (IV-NÖ) in Kooperation mit dem Landesschulrat NÖ.

Seit 2005 finden die NÖ Industrietage in einem kontinuierlichen Drei-Jahres-Rhythmus statt. „Zuletzt haben im

Herbst 2015 insgesamt 44 Unternehmen und rund 12.000 Besucherinnen und Besucher an der Aktion teilgenommen“, weiß NÖ Spartenobmann Industrie und Präsident der Industriellenvereinigung NÖ, Thomas Salzer. Den Unternehmen aus allen Vierteln Niederösterreichs bleibt es bei den Industrietagen 2018 selbst überlassen, ob sie an allen drei Tagen oder an nur einem oder zwei Tagen teilnehmen möchten. Auch das

Programm, das die Betriebe ihren Gästen anbieten wollen, können sie völlig selbst bestimmen.

Vielfältiges Programm in ganz NÖ

Das Angebot reicht von exklusiven Führungen für Schulklassen wie etwa bei Berndorf bis zu großen Jubiläumsfeiern wie bei Umdasch in Amstetten. In den meisten Fällen werden Werksrundgänge und Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten geboten. Die EVN lädt in diesem Jahr zu einem Batteriespeicher und Windpark ins Weinviertel. Oftmals gibt es spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche. Bei Rohrdorfer können große sowie kleine Gäste ausprobieren, wie man einen Muldenkipper bedient. Neben lehrreichen Einblicken erwartet die Gäste bei allen teilnehmenden Betrieben zudem auch ein Gewinnspiel, bei dem etwa VIP-Tickets für das Red Bull Airrace gewonnen werden können.

Ziel der Industrietage ist es, die Betriebe einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, um somit die Karrierechancen in den Unternehmen sowie die Bedeutung der Industrie als Wohlstandsmotor einer möglichst großen Zielgruppe näher zu bringen. „Dabei geht es auch darum, die Unternehmen bei der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs bestmöglich zu unterstützen“, so Salzer. Dass sich nämlich immer noch zu wenige Jugendliche für eine Karriere in der Industrie entscheiden, liege nicht nur an den geburtenschwachen Jahrgängen und der großen Auswahl an Ausbildungswegen. Es gelte, das Image zu verbessern und auf die Karrieremöglichkeiten in den Betrieben verstärkt hinzuweisen.

Dank eines Erlasses durch den Landesschulrat werden Schulen gesondert über die Industrietage informiert, die Klassen werden für die Teilnahme automatisch freigestellt. Damit möchten die IV-NÖ und die Sparte Industrie der WKNÖ vor allem Jugendlichen einen Einblick in die vielfältigen Herausforderungen ermöglichen, die den Arbeitsplatz Industrie so abwechslungsreich machen.

Alle Infos zum Programm unter www.noeindustrie.at