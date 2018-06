Die ISO-zertifizierte Produktion deckt ein breites Teilspektrum ab. Jährlich werden mehr als 25 Millionen Teile für 100 verschiedene Kunden angefertigt. Fertigteile für Automotive, Bau-, LKW-, Maschinenbau- und Landmaschinenindustrie werden mittels Warm- und Kaltumformung, Stanzbearbeitung und Roboterschweißung gefertigt.

Die Produkte von Penn werden besonders im Automobilsektor in das In- und Ausland geliefert, worauf Geschäftsführer Gernot Penn besonders stolz ist. „Ich hatte die Vision, in dieser Branche noch mehr zu erreichen und wollte unser Unternehmen dadurch im Automobilsektor langfristig stärker etablieren. Nun bin ich stolz, unsere Bauteile nicht nur bei den größten Bauwerken, sondern ebenso in Kraftfahrzeugen und im Güterverkehr wiederzufinden“, so Gernot Penn. In allen deutschen Automarken sind mittlerweile Teile der Penn GmbH zu finden.

Von einer Schmiede zum großen Unternehmen

Fast 160 Jahre geht die Geschichte der Penn Gruppe schon zurück. Mit der Gründung des Stammhauses 1859 in Hohenstein bei Gföhl wurde der Grundstein für das Unternehmen gelegt. 1965 erfolgte die Übernahme des Familienbetriebs durch Rudolf Penn. „Es war in jungen Jahren mein Lebensziel, die Ein-Mann-Schmiede weiterzuführen und aufzubauen. Ich wusste, dass das automatische Schmieden die Zukunft ist und die Bedarfe für geschmiedete Produkte weiter steigen werden“, so Seniorchef Rudolf Penn.

Seitdem hat sich viel getan. Ein großer Schritt war die Zusammenarbeit mit der Schmiede MOKOV im tschechischen Jihlava und der Erwerb der Mehrheit an der Gesellschaft. Anfang der 90er-Jahre wurde das Betriebsareal in Imbach bei Krems angekauft, das nun als Hauptstandort der Penn Gruppe fungiert.

Fertigteile für Automotive, Bau-, LKW-, Maschinenbau- und Landmaschinenindustrie werden bei Penn gefertigt. | Penn

Seit 2007 gibt es den neuen Standort in Stratzdorf bei Krems, in den 20 Millionen Euro investiert wurden. Gernot Penn ist seit 2008 Geschäftsführer. Er absolvierte eine Lehre im elterlichen Betrieb, wo er alle Abteilungen in und auswendig kennenlernte. Später wechselte er ins Management. „Wir sehen uns nicht nur als Produzent für unsere Kunden, sondern viel mehr als Partner“, ist einer seiner Leitsätze. In den letzten zehn Jahren hat sich unter Gernot Penn am Standort Stratzdorf einiges weiterentwickelt. 2015 wurde das Grundstück erweitert und 2016 eine neue Halle errichtet, um die Produktion weiter auszuweiten.

Neue Erfahrungen im Auslandspraktikum

Vier Lehrberufe werden bei Penn angeboten: Maschinenbautechniker, Werkzeugbautechniker, Zerspanungstechniker und Mechatroniker. „Durch die eigene Ausbildung sorgen wir für den Erhalt und die Erweiterung des Know-hows unserer Facharbeiter“, erklärt Penn den Stellenwert der Lehrlingsausbildung. Den Nachwuchs zu fördern, steht klar im Interesse. Erst vergangenen Herbst hat Lehrling Julian Gassner die Chance ergriffen, ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Im italienischen Vicenza hatte er die Möglichkeit, vier Wochen in einem familiären Schlosserbetrieb zu arbeiten und so seinen Horizont zu erweitern: „Ich konnte meine Schweißkenntnisse verbessern und auch ein bisschen Italienisch lernen!“, erzählt Julian Gassner. Auch in der Konstruktionstechnik konnte er Erfahrungen sammeln, die er bei Penn einbringen kann.

Penn öffnet am 14. Juni im Rahmen der Industrietage seine Tore.