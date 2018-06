Der Weltmarktführer bei Schiebedach-Kinematiken und elektromechanischen Türschlössern ist bisher an vier Standorten vertreten: In China, Tschechien, den USA und Karlstein im Bezirk Waidhofen/Thaya. Während momentan das Werk in China ausgebaut wird, wird auf die Wurzeln des Unternehmens im Waldviertel auch nicht vergessen: Rund 20 Kilometer von der Unternehmenszentrale in Karlstein entfernt, entsteht das fünfte Werk in Vitis. Vergangenes Jahr wurde das 65.000 Quadratmeter große Grundstück erworben. Der Spartenstich erfolgte am 29. Mai.

Industrie 4.0 mit Pollmann 2.0

„Hier entsteht ein Werk, das technologisch gleich zwei Schritte in die Zukunft macht“, so Pollmann International Geschäftsführer Herbert Auer: „Mit Pollmann Austria 2.0 gehen wir schnurstracks in Richtung Industrie 4.0. Unser Anspruch ist das beste Setup am neuesten Stand der Technik und eine maximal effiziente innere Logistik.“ In den nächsten Wochen werden die Erdarbeiten für das neue Werk begonnen, die Baufertigstellung soll im Frühjahr 2019 erfolgen. Damit kann im Sommer 2019 schon die erste Serienproduktion gestartet werden.

„Das neue Werk in Vitis wurde nötig, weil die Erweiterungs-Möglichkeiten am Stammhaus Karlstein ausgeschöpft sind. Und wir haben hier gleich vorgesorgt“, sagt Winfried Rossmann, Geschäftsführer von Pollmann Austria. „Wenn sich unsere Märkte weiterhin so gut entwickeln, können wir uns auf dem 65.000 Quadratmeter großen Grundstück jederzeit modulartig erweitern, ohne unsere Produktivität auch nur einen Tag lang zu beeinträchtigen.“

Das Stammhaus in Karlstein wird aber auch weiterhin das Zentrum für die technologischen Entwicklungen bleiben. „Jedoch wird sich hier die Produktion zukünftig auf kleinere Bauteile fokussieren, während Vitis auf die Herstellung von größeren Baugruppen ausgerichtet sein wird“, erklärt Herbert Auer. Durch das neue Werk in Vitis werden daher kommendes Jahr 60 neue Mitarbeiter gesucht und zwar für Produktion und Supportaufgaben wie Werkzeugbau, Messtechnik, Logistik und Maintenance.

38 Lehrlinge derzeit in Ausbildung

Derzeit bildet Pollmann 38 Lehrlinge in den Bereichen Mechatronik, Betriebslogistik, Kunststofftechnik, Technisches Zeichnen, Metalltechnik- Werkzeugbautechnik, Metallbearbeitung-Dreherei und Elektrotechnik aus. Pollmann hat bei den Industrietagen am 15. Juni geöffnet. | Pollmann

Als einer der größten Industrie-Arbeitgeber des nördlichen Waldviertels wird auch großen Wert auf die Lehrlingsausbildung gelegt. Derzeit bildet Pollmann 38 Lehrlinge in den Bereichen Mechatronik, Betriebslogistik, Kunststofftechnik, Technisches Zeichnen, Metalltechnik- Werkzeugbautechnik, Metallbearbeitung-Dreherei und Elektrotechnik aus.

In der hauseigenen Lehrlingswerkstätte in Karlstein versucht Lehrlingsausbildner Roman Zibusch immer wieder die Eigeninitiative und Kreativität der Lehrlinge zu wecken. So wurde zum Beispiel vor kurzem ein 3D-Drucker in der Lehrlingswerkstätte von den Lehrlingen selbst angefertigt.

Derzeit bildet Pollmann 38 Lehrlinge in den Bereichen Mechatronik, Betriebslogistik, Kunststofftechnik, Technisches Zeichnen, Metalltechnik- Werkzeugbautechnik, Metallbearbeitung-Dreherei und Elektrotechnik aus. Pollmann hat bei den Industrietagen am 15. Juni geöffnet. | Pollmann

Einzigartig ist das Programm „Fit for International“ bei Pollmann: Lehrlinge mit den besten Erfolgen in den einzelnen Berufsschulklassen erhalten die Möglichkeit, an einem Auslands-Standort von Pollmann Berufspraxis zu sammeln und die jeweilige Kultur kennenzulernen. In den nächsten Tagen starten heuer wieder zwei Lehrlinge in die Provinz Kunshan in der Nähe von Shanghai, wo 500 Mitarbeiter beschäftigt sind.

In Karlstein beginnen unterdessen ab Herbst 17 neue Lehrlinge, erstmals auch in dem Lehrberuf Prozess(Produktions)techniker.