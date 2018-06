Ob Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit oder Brandschutz – die Palette der Aus- und Weiterbildungen, die die Ausbildungsakademie des TÜV AUSTRIA (Technischer Überwachungsverein) anbietet, ist breit gefächert und teilweise sehr spezifisch. Rund 14.000 Teilnehmer besuchen pro Jahr die rund 1.000 Kurse aus den Bereichen Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität an den beiden Standorten Brunn am Gebirge und Gänserndorf. In Brunn am Gebirge wurde erst letztes Jahr die neue Zentrale der TÜV AUSTRIA Gruppe eröffnet, die auf zwei Ebenen zehn Schulungsräume bietet. Hier findet der Großteil der Kurse statt.

„Wir sind hauptsächlich im Bereich der beruflichen Erwachsenenbildung tätig“, erklärt Christian Bayer, Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA Akademie. Dazu zählen Kurse in allen Bereichen der Technik und Sicherheit, aber auch groß angelegte Expertentage, die zehn Mal pro Jahr stattfinden und jeweils rund 300 Fachbesucher anlocken.

Daneben ist die TÜV AUSTRIA Akademie auch im schulischen Bereich tätig. „Wir kooperieren mit HTLs, Fachhochschulen und Universitäten und unterstützen sowohl mit Lehrmaterial als auch mit dem TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis“, sagt Bayer.

In Gänserndorf hat die TÜV AUSTRIA Akademie zudem die Lehrlingsausbildung der OMV übernommen. Dort werden derzeit rund 100 Lehrlinge innerhalb von vier Jahren zu den Berufen Chemieverfahrenstechniker, Chemielabortechniker, Elektrobetriebstechniker und Prozessleittechniker sowie Industriekaufleuten ausgebildet.

Christian Bayer ist stolz auf die Entwicklungund das Angebot der Akademie. | TÜV AUSTRIA Akademie

Verein mit Geschichte

Der TÜV AUSTRIA ist nicht umsonst im Bereich der Ausbildung in der Industrie sehr gut aufgestellt – bereits 1872 wurde der Verein gegründet. „Die Industrie hat sich da sozusagen als Selbsthilfegruppe zusammengetan, weil die Dampfkesseltechnologie zahlreiche Unfälle hervorrief und wollte in eine Gruppe von neutralen Experten investieren, die überprüfen und ausbilden“, erzählt Bayer. Diese Grundforderung erfüllt der TÜV AUSTRIA bis heute.

Auch wenn schon im 19. Jahrhundert erste Kurse angeboten wurden, wurde die Akademie erst 1989 offiziell gegründet. Ziel war dabei, die Kräfte zu bündeln, so Bayer. „In den letzten Jahren haben wir einen immensen Zuwachs, weil sich der Stand der Technik schnell entwickelt und auch die Anforderungen der Industrie enorm gestiegen sind“. Rund 10 Millionen Euro Umsatz macht die Akademie heute.

Besonders wichtig ist heutzutage auch der Bereich Forschung und Entwicklung. Dafür gibt es in Brunn am Gebirge ein eigenes Labor, „next horizon“, in dem an Neuerungen und Innovationen gearbeitet wird. Seit Neuestem ist die TÜV AUSTRIA Akademie zudem eine Ingenieurzertifizierungsstelle für HTL-Absolventen.

Die TÜV AUSTRIA Akademie öffnet ihre Tore an beiden Standorten in NÖ im Rahmen der Industrietage am 14. Juni.