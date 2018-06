Treffpunkt im Besucherbereich der Umdasch Group in Amstetten. David Gleiß wartet schon. Er lächelt, wirkt entspannt. Das wundert auch nicht, denn die Matura in den Hauptfächern Englisch, Deutsch und Mathematik hat er – so sein Gefühl (die Benachrichtigung bekommt er in den nächsten Tagen) – gut gemeistert.

2014 hat David als Lehrling der Informationstechnologie bei Umdasch begonnen. „Ich war sofort ein Teil des Teams und die Ausbildung war spannend und hat Spaß gemacht“, erzählt er über die Anfangszeit. Nach dem ersten Lehrjahr wollte er mehr und hat sich entschieden, neben der Lehre auch die Matura zu machen.

„Bei Interesse und bei entsprechendem Berufsschulerfolg wird das vom Unternehmen unterstützt. Der Maturakurs findet bei uns im Haus und während der Arbeitszeit statt und wird von Trainern des WIFI abgehalten“, führt Kommunikationschefin Evi Roseneder dazu aus. Jeden Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr wurde offensichtlich fleißig gelernt, wie man an David sieht. Er hat mittlerweile seine Lehre beendet und arbeitet als Systemadministrator in der IT-Abteilung bei Doka, einem Tochterunternehmen der Umdasch Group. „Im Moment bin ich unter anderem für den Mailserver zuständig“, sagt er.

Neben der Arbeit nimmt er jetzt noch den Endspurt für den letzten Teil der Matura, den Fachbereich IT, in Angriff. Im Sommer 2019 sollte er dann das Maturazeugnis in Händen halten.

Und dann ist er bereit dafür, den Koffer zu packen und für das Unternehmen auch einmal im Ausland zu arbeiten. „Ein Freund von mir war in Singapur. Das würde mich auch sehr reizen“, blickt er in die Zukunft.