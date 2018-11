Den gewünschten Traumjob zu finden ist meist das Ergebnis von gründlicher Vorbereitungsarbeit, intensiver Stellensuche und unzähligen Bewerbungsgesprächen. Vorausgesetzt, der oder die Bewerber weiß, in welche Richtung der Karriereweg gehen soll.

Die AK Niederösterreich hilft Schülern, ihre Berufswünsche zu erkennen und Vorstellungen zu formulieren. Mit praxisnahen Workshops erfahren die Schüler wichtige Tipps und Tricks für das nächste Bewerbungsgespräch. Das kostenlose Serviceangebot umfasst einen halbtägigen Kurs zum Thema: „Wie bewerbe ich mich richtig?“ Schulklassen aus Polytechnischen Schulen, einjährigen wirtschaftlichen Fachschulen und Abschlussklassen von Handelsschulen können bis März 2019 das Bewerbungstraining in einer AK-Bezirksstelle oder direkt im Arbeitnehmerzentrum in St. Pölten (AK-Platz 1) absolvieren.

Praktische Übungen zur Vorbereitung

Der Workshop bietet in Einzel- und Gruppenarbeiten kompetente Hilfe beim Einstieg in die Berufswelt: Talente und Berufsvorstellungen werden gemeinsam erörtert und das Bewerbungsschreiben inklusive Lebenslauf wird thematisiert. In praktischen Übungen können sich die Schüler auf Stellengespräche vorbereiten, um für den Traumjob zu überzeugen.

Die AK Niederösterreich unterstützt sowohl Schüler durch fachkundige Bewerbungstrainings als auch Lehrkräfte mit einem weiteren Serviceangebot in Zusammenarbeit mit der WK Niederösterreich: Der „Masterlehrgang Berufsorientierung“ an der Pädagogischen Hochschule NÖ in Baden richtet sich direkt an Lehrende, die die Themen Berufswahl und Jobeinstieg ihren Schülern professionell und fundiert vermitteln wollen, um diese möglichst früh für ihre Berufsplanung zu begeistern.

Die Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten in der Arbeitswelt und der Weiterbildung – bereits während der Schulzeit – bietet den Jugendlichen bessere Chancen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Die Entscheidung für den richtigen Job erleichtert nicht nur den Schülern das (Berufs-)Leben, sondern ist auch für Unternehmer von Vorteil, die dadurch gut informierte und engagierte Mitarbeiter beschäftigen können. Mit dem neuen Schuljahr wird der Fokus noch weiter vertieft:

Am Standort Baden wurde ein Forschungszentrum für Berufsorientierung und Berufsbildung etabliert und der Masterlehrgang wird um den Schwerpunkt „Digitale Berufswelt“ erweitert.