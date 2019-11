Der positive Trend am niederösterreichischen Arbeitsmarkt für junge Menschen setzt sich fort: Im bisherigen Jahresdurchschnitt (Jänner bis September) waren in Niederösterreich um 11,3 Prozent weniger junge Menschen im Alter bis 24 beim AMS Niederösterreich arbeitslos vorgemerkt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

„Diese Entwicklung zeigt uns, dass wir mit den Maßnahmen, die wir im Rahmen der niederösterreichischen Lehrlingsoffensive gesetzt haben, auf dem richtigen Weg sind“, stellt AMS Niederösterreich Landesgeschäftsführer Sven Hergovich fest. Gute Nachrichten kommen auch vom Lehrstellenmarkt, wo die Zahl der beim AMS Niederösterreich gemeldeten freien Lehrstellen um 6,5 Prozent deutlich gestiegen ist.

Starker Rückgang bei Jugendarbeitslosigkeit

Mit aktuell 5,8 Prozent (Ende September) befindet sich die Arbeitslosigkeit für junge Menschen in Niederösterreich auf einem so niedrigen Niveau wie vor acht Jahren. Seit Jahresbeginn (Jänner bis September) waren in Niederösterreich durchschnittlich 4.605 junge Menschen im Alter bis 24 (von ihnen sind 1.918 oder 41,6 Prozent Frauen) bei einer der 22 Geschäftsstellen in Niederösterreich arbeitslos vorgemerkt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bedeutet das ein Minus von stattlichen 11,3 Prozent. „Das ist österreichweit der stärkste Rückgang bei der Jugendarbeitslosigkeit“ stellt Sven Hergovich mit Blick auf die Daten erfreut fest.

Positive Signale vom Lehrstellenmarkt

Auch auf dem Lehrstellenmarkt gibt es positive Signale: Zwar ist die Zahl der Lehrstellensuchenden per Ende September mit 1.284 gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Prozent leicht gestiegen, gleichzeitig waren aber 954 freie Lehrstellen (sofort verfügbar) beim AMS Niederösterreich gemeldet und damit um 6,5 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich. Darüber hinaus konnten seit Jahresbeginn bereits 1.620 Jugendliche, die beim AMS NÖ vorgemerkt waren, eine Lehrstelle finden, um 275 oder 20,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Viele offene Lehrstellen in der Gastronomie

Obwohl es in Österreich etwas über 200 Lehrberufe gibt, wünschen sich knapp 20 Prozent der lehrstellensuchenden Niederösterreicher einen Ausbildungsplatz für den Lehrberuf Einzelhandelskauffrau/-mann (10,8 Prozent) oder Bürokauffrau/-mann (8,5 Prozent).

Auf der Angebotsseite wiederum dominiert die Gastronomie mit Ausbildungsplätzen: Im September entfielen rund 15 Prozent aller offenen Lehrstellen auf die Berufe Koch/Köchin, Restaurantfachfrau/-mann und Hotel- und Gastgewerbeassistent/in, Interesse dafür zeigen allerdings nur knapp über fünf Prozent der lehrstellensuchenden Jugendlichen.

Ein erhebliches Missverhältnis gibt es auch beim Lehrberuf Spengler/in: So standen Ende September 2019 sieben Jugendlichen, die in diesem Bereich eine Lehrstelle suchten, 17 offene Lehrstellen zu Verfügung.

Demgegenüber gab es mit Ende September für 23 lehrstellensuchende KosmetikerInnen lediglich zwei offene Lehrstelle.