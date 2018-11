Dreizehn Jahre lang war Tamara Toth im Gastgewerbe, nachdem sie die Hotelfachschule in Neusiedl am See abgeschlossen hatte, tätig. „Ich wollte aber einen Beruf, wo kein Stillstand ist“, erklärt die 33-Jährige ihre Entscheidung, sich beim AMS zu melden.

Über das Programm FiT — Frauen in der Technik, kam sie auf die Idee, einen Job im technischen Beruf zu ergreifen: „Ich habe mich für IT Technik entschieden, weil man da nie aufhört zu lernen.“

Die Ausbildung zur Informationstechnikerin hat Toth dann in Hainburg, Bezirk Bruck an der Leitha, angefangen, aber währenddessen den Betrieb gewechselt. „Ich konnte dort nicht so viel machen, wie ich wollte“, erklärt Toth den Wechsel in ein anderes Unternehmen. Sie habe dann den Schritt gewagt und sich woanders beworben: „Sie haben mich auch aufgenommen. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nie so eine schöne Firma gesehen. Ich fahre so gern in die Arbeit. Es ist alles viel leichter, wenn die Firma passt. Es ist echt motivierend.“

Bei GEKKO it-solutions GmbH in Wien ist Toth nun für die Netzwerkprobleme der Kundschaft zuständig. Über ein System kommen die Anfragen der Kunden herein. Wenn sich beispielsweise jemand nicht verbinden kann oder bestimmte Programme sich nicht öffnen lassen, verbindet sich Toth mit dem Gerät der Kundschaft und schaut, wo der Fehler liegt. „Wir schauen uns das mit den Kunden an, damit er sieht, was wir machen. Wir sind sehr bemüht, dass wir alles lösen“, erklärt die Technikerin.

Toth war sieben Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter von Ungarn nach Österreich kam. Sie spricht Ungarisch und Deutsch fließend. Sie lebt mit ihrer neunjährigen Tochter in Fischamend im Bezirk Bruck an der Leitha. „Sie versteht nicht ganz, warum ich lernen und arbeiten muss. Aber es gefällt ihr, dass ich auch etwas zum Lernen habe“, erzählt Toth lachend. Denn bis zur fertig abgeschlossenen Ausbildung fehlt ihr noch die Abschlussprüfung, die sie Anfang Dezember ablegen möchte. Toth ist auch wichtig zu erwähnen, dass es mehrere Wege zu dem Job gibt als mit der Berufsschule. Weil sie sich um ihre Tochter kümmern muss, hatte Toth die Möglichkeit, Einzelunterricht zu nehmen, und wurde dabei von ihrer Firma unterstützt. Bei der Frage nach Freizeitbeschäftigungen lacht Toth auf. Neben der Arbeit und ihrer Tochter hat sie dafür momentan keine Kapazitäten: „Die ganze Zeit wird ins Lernen investiert. Wenn es dann vorbei ist, dann suche ich mir ein Hobby!“