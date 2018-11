NÖN: Wie ist die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt?

Sven Hergovich: Knapp 46.000 Personen waren Ende September bei den AMS-Geschäftsstellen arbeitslos vorgemerkt. Das entspricht einem Minus gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres von 9,2 %. Mit Erfolg nutzt das AMS NÖ die gute Konjunkturlage, um die Kunden wieder rasch auf einen Arbeitsplatz zu vermitteln: So schafften zwei Drittel der im September abgegangenen Jobsuchenden den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben innerhalb von nur 90 Tagen.

Wie entwickelte sich in diesem positiven Umfeld die Jugendarbeitslosigkeit?

Hergovich: Mit einer Quote von 6,1 % im September zeigt sich die Jugendarbeitslosigkeit in Niederösterreich erneut auf einem niedrigen Niveau. Im Vorjahresvergleich ist die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Jugendlichen um 10,3 % wieder sehr deutlich gesunken. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres hat sich die Lehrstellenlücke gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um etwa ein Drittel auf 334 „fehlende“ Lehrstellen verkleinert. Das zeigt uns, dass die Jugendlichen von den Betrieben als Arbeitskräfte gefragt sind und auch rasch in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden. So dauert es in dieser Altersgruppe durchschnittlich „nur“ 55 Tage, bis die Jobsuche mit dem Beginn eines Dienstverhältnisses beendet war.

Was bedeuten diese Zahlen für den oft zitierten Fachkräftebedarf der heimischen Wirtschaft?

Hergovich: Hier gibt es demographisch bedingt einen Trend, der entgegen der Gesamtentwicklung am Arbeitsmarkt wirkt: Während die Beschäftigtendaten für Niederösterreich 2018 insgesamt deutlich nach oben zeigen, gehen jene der Personen im Alter bis 25 leicht zurück. Diese Entwicklung lässt eine Verknappung der heimischen Arbeitskräfte für die Wirtschaft erwarten. Hinzu kommt, dass

40 % der Jugendlichen, die beim AMS derzeit vorgemerkt sind, nicht mehr als einen Pflichtschulabschluss vorweisen können. Ohne Berufsausbildung laufen junge Menschen in Gefahr, zwölf Jahre ihres Berufslebens arbeitslos zu sein.

Gibt es Initiativen, um hier gegenzusteuern?

Hergovich: Das AMS NÖ und das Land NÖ haben mit der niederösterreichischen Ausbildungsgarantie ein umfassendes Rahmenprogramm beschlossen, das Jugendlichen im Alter bis 25 Jahren den Einstieg in hochwertige Ausbildung eröffnet und es den Betrieben zugleich ermöglicht, jene Fachkräfte zu finden, die sie so dringend brauchen.

Welche Maßnahmen beinhaltet diese Initiative konkret?

Hergovich: Für die Umsetzung der niederösterreichischen Ausbildungsgarantie werden das Arbeitsmarktservice und das Land NÖ im kommenden Jahr 7.128 Plätze flächendeckend in ganz Niederösterreich zur Verfügung stellen. Die Eckpfeiler der Initiative sind neben der überbetrieblichen Lehrausbildung, die im kommenden Ausbildungsjahr 2018/19 fortgeführt wird, zwei neue Projekte, die in ganz Niederösterreich etabliert werden: Die modular aufgebauten Jugendbildungszentren sollen die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in eine Lehre oder einen Beruf bilden. Außerdem werden im Rahmen des Programms „Auf zum Lehrabschluss“ Jugendliche, die ihre Lehrausbildung zum Großteil hinter sich gebracht haben, gezielt auf die Lehrabschlussprüfung vorbereitet.

Hinzu kommen weitere 300 Plätze aus dem Bereich der Facharbeiter-Intensivausbildung im regulären Aus- und Weiterbildungsprogramm des AMS, die für Jugendliche reserviert sind. Die Gesamtkosten, die vom AMS NÖ und vom Europäischen Sozialfonds über das Land NÖ bereitgestellt werden, belaufen sich auf insgesamt 46,1 Millionen Euro.