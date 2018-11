142 Lehrlinge mit Schwierigkeiten in der Berufsschule haben 2017 in Niederösterreich die Möglichkeit genutzt, eine kostenlose Nachhilfe zu bekommen. Seit dem Start der Gratis-Nachhilfe für Lehrlinge im Jahr 2004 haben bis Ende Oktober 2018 insgesamt 2.630 Jugendliche davon profitiert, bis Ende 2017 waren es 2.536. Die Erfolgsquote liegt bei 90 Prozent.

„Viele dieser jungen Menschen glänzen mit ausgezeichneten Leistungen in der betrieblichen Praxis, tun sich aber beim klassischen Lernen schwer. Genau an diesem Punkt setzen wir an – und zwar mit Erfolg“, so Sonja Zwazl, die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), die das Projekt initiiert hat. „Jugendliche und Betriebe profitieren gleichermaßen davon.“

Die Kosten für die Lernhilfe werden vom Arbeitsmarktservice getragen. „Der Erfolg – die Mehrheit der Lehrlinge, die dieses Angebot nutzen, bestehen ihre Prüfung – gibt uns Recht, die Lernhilfe zu unterstützen“, so der Landesgeschäftsführer des AMS NÖ, Sven Hergovich.

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Nachhilfe sind ein aufrechtes Lehrverhältnis sowie die Note „nicht genügend“ bzw. eine Frühwarnung in einem theoretischen Berufsschulgegenstand wie etwa Angewandte Mathematik, Rechnungswesen oder auch Englisch.

2017 lag Nachhilfe in ETAM (Elektrotechnik mit angewandter Mathematik) mit Abstand an der Spitze der Fächer, gefolgt von Angewandter Mathematik und Fachkunde. Die Nachhilfe umfasst jeweils sieben Trainingseinheiten zu je 50 Minuten. Die Abwicklung erfolgt über das Berufsinformationszentrum des Wirtschaftsförderungsinstituts.

Die Lernhilfe für Lehrlinge und Berufsschüler, die über das WIFI NÖ niederösterreichweit angeboten wird, wird vom AMS NÖ mit rund 45.000 Euro finanziell gefördert. www.wifi-biz.at