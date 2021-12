Finanzielle Unterstützung während der Lehre

NÖ Lehrlingsbeihilfe

Lehrlinge können (abhängig vom Einkommen) 120 Euro monatliche Lehrlingsbeihilfe inklusive Mobilitätsförderung beantragen.

Voraussetzungen:

ein aufrechter Lehr- oder Ausbildungsvertrag im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes (BAG) oder des land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes (LFBAG)

der Bezug der Familienbeihilfe

seit mindestens 6 Monaten Hauptwohnsitz in Niederösterreich

kein Bezug von Leistungen aus dem Arbeitsmarktförderungsgesetz oder dem Arbeitslosenversicherungsgesetz

das monatliche Gesamtfamilieneinkommen darf die festgelegte Höchstgrenze nicht übersteigen:

Haushaltsgröße Höchstgrenze (brutto):

Einpersonenhaushalt: 1.400 Euro

Alleinerziehende Elternteile mit

1 Kind: 2.800 Euro

Ehepaar oder Lebensgemeinschaft ohne Kinder: 2.800 Euro

Ehepaar oder Lebensgemeinschaft mit 1 Kind: 3.500 Euro

Für jedes weitere Kind: 700 Euro

Förderhöhe:

Die Lehrlingsbeihilfe beträgt monatlich 120 Euro und wird ab Antragstellung bis zum Beginn des folgenden Lehrjahres bewilligt. Danach muss ein neuerlicher Antrag gestellt werden.

Auszahlung:

Die Auszahlung erfolgt monatlich im Nachhinein.

Antragsformular:

https://www.noe.gv.at/noe/Arbeitsmarkt/foerderung_Lehrlingsbeihilfe.html

NÖ Begabtenförderung

Einem Lehrling kann aufgrund besonderer Leistungen eine Begabtenförderung gewährt werden.

Voraussetzungen:

ein aufrechter Lehr- oder Ausbildungsvertrag im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes (BAG) oder des land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes (LFBAG)

der Bezug der Familienbeihilfe

seit mindestens 6 Monaten

Hauptwohnsitz in Niederösterreich

Berufsschulzeugnis ausschließlich mit der Benotung „Sehr gut“

Lehrabschlussprüfung mit

Auszeichnung bestanden

Die Begabtenförderung beträgt 120 Euro.

Die Begabtenförderung kann nur mit dem Online-Formular beantragt werden.

Die Auszahlung erfolgt nach dem Ende des Lehrjahres oder des Berufsschuljahres, für welches die Begabtenförderung angesucht wurde.

Antragsformular:

https://www.noe.gv.at/noe/Arbeitsmarkt/foerd_begabtenfoerderung.html

Lehrlingsförderungen der NÖ Landarbeiterkammer

Jeder Lehrling, der einen land- und forstwirtschaftlichen Lehrberuf ergreift, erhält von der NÖ Landarbeiterkammer nach Ablauf der Probezeit eine „Starthilfe“, die im Jahr 2021 auf einmalig 170 Euro erhöht wird. Der erfolgreiche Lehrabschluss wird mit weiteren 170 Euro belohnt.

Wer seine Lehre mit ausgezeichnetem Erfolg abschließt, wird im Zuge einer bundesweiten Ehrungsfeier der besten Lehrlinge Österreichs ausgezeichnet und erhält für seinen Fleiß zusätzlich eine Prämie von 100 Euro.

Seit Jahresbeginn 2015 ist eine Führerscheinbeihilfe in Kraft. Dabei können alle in der Land- und Forstwirtschaft Beschäftigten (gilt für alle LAK-Mitglieder bis 21 Jahre) eine Unterstützung zur Erlangung des B-Führerscheins in der Höhe von 150 Euro beantragen.

Mit einem Jugendzuschuss (Mitglieder bis 26 Jahre) wird der Besuch verschiedener Veranstaltungen, wie

z. B. des FM4 Frequency Festivals, des Nova Rock oder von Länderspielen der österreichischen Fußballnationalmannschaft, gefördert.