Der Beruf als Berufung

Das Asia Resort Linsberg****S in Bad Erlach bietet seinen Gästen seit jeher Erholung, Ruhe und Entspannung, sei es im Thermen- und Spa-Bereich wie auch im Hotel. Zum Hotel gehört auch das 2-Hauben-Restaurant „das Linsberg“, welches asiatische Kochkunst mit europäischen Einflüssen und regionalen Zutaten zu einem stimmigen Gesamtkonzept verbindet.

Das Restaurant wäre aber nichts ohne die fleißigen Mitarbeiter vor und hinter den Kulissen. Sowohl Köche als auch Servicemitarbeiter bieten ihren Gästen ein Wohlfühlgefühl der Extraklasse und, wie Ausbildner Wolfgang Lechner sagt, „Gerichte auf höchstem Niveau“. Mittendrin befinden sich zurzeit auch sechs Lehrlinge in den angebotenen Lehrberufen Kochfachmann/-frau (Lehrzeit drei Jahre), Gastronomiefachmann/ -frau (Lehrzeit vier Jahre) und Restaurantfachmann/-frau (Lehrzeit drei Jahre).

„Freude am Beruf ist das A und O“

Ein Lehrling ist Chiara Maria Bakodi, die sich mit ihren 17 Jahren in der Ausbildung zur Gastronomiefachfrau befindet: „Ich wusste im letzten Schuljahr schon, dass ich die Matura nicht machen möchte, und habe mich nach Lehrangeboten umgesehen. Ich war an der HLW, deswegen sollte es etwas mit Gastronomie zu tun haben.“ Aber für sie war klar, dass es eher in die gehobenere Gastronomie gehen soll. Durch ihre Mutter wurde sie auf Linsberg Asia aufmerksam und bewarb sich – mit Erfolg.

Mittlerweile befindet sie sich im dritten Lehrjahr, das zweite Jahr hat sie mit Ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Sie liebt ihren Job im Servicebereich sowie in der Küche. „Ich bin ein Mensch, der den Kontakt zu anderen braucht. Ich freue mich jedes Mal, wenn ein Gast zufrieden ist“, erzählt Chiara. Und sie freut sich, wenn ihr Verantwortung übertragen wird und sie ihr Fachwissen in die Praxis umsetzen kann.

Ausbildner Wolfgang Lechner schaut den Lehrlingen genau über die Schulter. Vanessa Maurer

Was ist für sie am wichtigsten bei der Lehre? „Man muss Interesse und Freude am Beruf haben sowie Engagement zeigen.“ Dem stimmen auch Ausbildner Lechner, Küchenchef Michael Suttner und Hoteldirektor Stefan Nowatschka zu. „Die Freude am Beruf ist das A und O. Man sollte wissbegierig sein und auch die Menschlichkeit ist im Gastronomiebereich sehr wichtig“, sagen Lechner und Suttner unisono. Lechner ist seit 43 Jahren in der Gastronomie, hat einige Betriebe in seiner Laufbahn kennengelernt und ist seit fünf Jahren im Hotel & Spa Linsberg Asia.

Er möchte sein Fachwissen weitergeben und hat für seine Lehrlinge immer ein offenes Ohr. Ihm ist wichtig, dass sie lernen, auf die Körpersprache des Gastes zu achten, um Konflikten ausweichen und auf die Menschen eingehen zu können. „Man sollte sich auch selbst motivieren können, schließlich verbringt man viel Zeit in der Arbeit“, ergänzt Suttner. Denn die Arbeitszeiten sind lang. „Und wenn andere frei haben, arbeiten wir weiter. Auch zu Weihnachten und Silvester“, sagt Nowatschka. So ist für Lechner auch klar: „Beruf und Berufung liegen eng beieinander.“

Ebenfalls wichtig ist laut HR-Assistentin Andrea Jandrisevits die Offenheit etwas Neues zu lernen. Und dass „man lernt, seine Schüchternheit abzulegen“. Auch Chiara war anfangs schüchtern und wurde durch ihren Lehrberuf selbstbewusster.

Hoteldirektor Stefan Nowatschka, Küchenchef Michael Suttner, Lehrling Chiara Bakodi, HR-Assistentin Andrea Jandrisevits, Leitung Marketing & PR Bettina Wülfrath und Ausbildner Wolfgang Lechner. Vanessa Maurer

Welche Voraussetzungen muss ein Lehrling nun für eine Lehre bei Linsberg Asia mitbringen? „Wichtig sind ein positiver Abschluss der neunten Schulstufe, ein gepflegtes Erscheinungsbild und freundliches Auftreten, Kommunikationsfreude und Zahlenaffinität, Organisationstalent und kaufmännisches Denken sowie Kunden- und Serviceorientierung“, erklärt Jandrisevits – und natürlich auch die Freude an der Arbeit mit Menschen. Lehrlinge werden, wenn sie dies wollen, nach dem Ende ihrer Lehrzeit übernommen, denn dem Resort in Bad Erlach liegt sehr viel daran, seine Führungskräfte der Zukunft selbst auszubilden.

„Schmankerl“ für die Lehrlinge

Auf der Suche nach Lehrlingen ist der Leitbetrieb der Region laufend – diese werden meist durch Lehrlingscastings im Haus, Lehrlingsmatchings an Schulen und beim AMS, auf Social Media oder durch die Teilnahme an Veranstaltungen der WKO Lehre Respekt gefunden. Um ihren Lehrlingen auch „Schmankerl“ zu bieten, wird einiges geboten: „Arbeiten, wo andere Urlaub machen, eine Ganzjahresstelle in einem Leitbetrieb der Region, einzigartiges Ambiente am Arbeitsplatz, flache Hierarchien, kostenlose Verpflegung, kostenloser Thermeneintritt ab 16 Jahren, Rabatte auf Hotelleistungen und Aufenthalte in Partnerhotels, ein Geburtstagsgutschein für wahlweise Frühstück oder Abendessen und verschiedene Zusatzausbildungen“, erklärt Jandrisevits.

Lehre mit Matura, wenn es die Arbeitszeiten zulassen, ist ebenfalls möglich. Es besteht zudem auch die Möglichkeit einer Nominierung für ein Auslandsstipendium, so auch für Chiara: „Es ist ein Monat und beworben habe ich mich für Spanien oder Italien.“