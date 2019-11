„Sie sind hervorragende Botschafter für ihr Land!“ Patricia McAree, die vier jungen niederösterreichischen Lehrlingen für die Zeit ihres „Let’s Walz“-Aufenthalts in Belfast Quartier gibt, gerät über ihre Gäste ins Schwärmen. Freundlich seien sie, pünktlich, ordentlich. Und auch ihr Appetit stimme, schmunzelt Patricia. „They are great eaters.“

NOEN Bäcker Simon Janisch überlegt sogar, nach Lehrabschluss und Bundesheer nochmals für vier bis sechs Monate nach Belfast zu gehen und weiter Erfahrungen zu sammeln.

„Man hat nie ausgelernt im Leben“

Wobei die nordirische Küche – ebenso wie das extrem wechselhafte Wetter – mancherorts ja als einigermaßen gewöhnungsbedürftig gilt. Gar nicht gewöhnungsbedürftig fällt für die „walzenden“ Lehrlinge aus Niederösterreich dagegen der Einstieg in ihre Gast-Unternehmen aus. Eine kurze Einführung, dann habe er „gleich losgelegt“, berichtet etwa Kfz-Techniker Florian Markowitsch.

Seine erste Aufgabe war ein auf einer Seite ziemlich zerstörter BMW. Während er sonst – auf dem Flughafen Schwechat – vor allem mit Motoren zu tun habe, sei er hier, bei Wrights

Accident and Repair, vor allem bei Karosseriearbeiten gefragt. „Man hat nie ausgelernt im Leben“, freut er sich über die neuen Erfahrungen.

Nachhilfe in Sachen Würstel

„Das Praktikum ist super“, sagt auch der 17-jährige Fleischer-Lehrling Mario Mitter von der Fleischerei Winkler-Langgartner, der seinerseits den neuen irischen Kollegen gezeigt hat, wie man auf einfachere Art Würstel abdrehen kann. „Die haben das urkompliziert gemacht.“ Warum er sich für „Let’s Walz“ beworben hat? „Ich habe mir gedacht, wenn nicht jetzt, dann nie.“

Von einer „sehr coolen Erfahrung“ berichtet Bankkauffrau Celina-Christina Stich (Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG), die in Belfast bei einer Buchhaltungsagentur angedockt hat.

Die Arbeiten, die man hier extra für sie vorbereitet hat, hat sie in nur zwei Wochen erledigt. Neue Aufgabe inklusive Besuche bei Kunden der Agentur wurden aber rasch gefunden. „Die haben nicht gedacht, dass ich so schnell bin.“

Besseres Englisch, neue Rezepte

Auch Stichs Kollegin Caroline Gally, die bei der niederösterreichischen Tegee Clean & Care Bürokauffrau lernt und die sich nun in Belfast um das Büro einer Hilfseinrichtung für autistische Kinder kümmert, ist das im Vergleich zu Niederösterreich langsamere Arbeitstempo aufgefallen. „Die sind so gechillt hier.“

Sie habe für ihr Praktikum unbedingt in ein Land wollen, in dem sie weiter an ihrem Englisch arbeiten könne. Ihr Fazit: „Ich kann’s jetzt besser.“

Diese Erfahrung bestätigt auch Simon Janisch, der statt in seinem gewohnten Großbetrieb Haubis gerade in der winzigen Bread and Banjo Bakery Spinatröllchen formt. Er habe extrem viel gelernt, „Teige und Rezepte mitgekriegt, die ich noch nie gesehen habe.“ Ob er, wenn er könnte, nochmals an „Let’s Walz“ teilnehmen würde? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: „Sofort!“