Maurer, Zimmerer und Dachdecker – in diesen drei Lehrberufen bildet das Bau- und Zimmereiunternehmen Schütz in Weißenkirchen aus – und das mit Tradition. Denn seit 1927 gibt es das Unternehmen, das in vierter Generation geführt wird. Mittlerweile hat Schütz 145 Mitarbeiter, davon sind 17 Lehrlinge. Für Maurer ist die Ausbildungsstätte in Weißenkirchen, für Zimmerer und Dachdecker in Kottes. Auch eine Doppellehre Zimmerer-Dachdecker ist bei Schütz möglich.

„Wir sehen es als unsere gesellschaftliche Verantwortung der jungen Generation gegenüber, eine Top-Ausbildung zu ermöglichen“, sagt Alice Schütz, strategische Leiterin des Unternehmens. Das scheint zu funktionieren, denn Auszeichnungen wie die Ausbildertrophy 2018 oder zahlreiche Lehrlingsehrungen wurden der Weißenkirchner Baufirma bereits verliehen.

Bester Dachdecker-Lehrling Österreichs

Auch Österreichs bester Dachdeckerlehrling kommt von der Firma Schütz. Johannes Latzenhofer, der die Doppellehre Zimmerer-Dachdecker absolviert, konnte 2019 beim Bundeslehrlingswettbewerb der Dachdecker überzeugen. „Einfach toll, dass ich mein Können zeigen konnte und nun bundesweit der beste Dachdecker bin“, ist Johannes stolz auf seine Auszeichnung. Auf die Frage, warum er sich für eine Doppellehre bei Schütz entschieden hat, antwortet er: „Ich liebe es einfach, in der Natur mit dem Baustoff Holz zu arbeiten, und beim Dachdecken faszinieren mich die unterschiedlichen Materialien.“

Auch die hausinternen Trainings und Workshops mit Lehrlingsexpertin Petra Pinker hebt Johannes Latzenhofer hervor.

Während die fachliche Ausbildung bei Schütz von Facharbeitern mit den Lehrlingen auf den Baustellen geleistet wird, gibt es noch eine spezielle Zusatzausbildung obendrauf. Diese spezialisiert sich auf die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen. Unter dem Motto „Benimm ist in“ unterricht Pinker in regelmäßigen Abständen das richtige Verhalten für das Auftreten beim Kunden, Knigge-Regeln, Tischkultur sowie Präsentationstechniken. Außerdem wird den Lehrlingen in den Seminaren unternehmerisches Denken, Motivation und Eigenverantwortung mitgegeben. „Mit diesem Rüstzeug sind unsere Lehrlinge bestens für das spätere Berufsleben, aber auch in privater Sicht bestens ausgestattet. Und der Erfolg gibt uns damit Recht“, sagt Alice Schütz. Im Mittelpunkt steht der Mensch und dessen Persönlichkeit, die es zu fördern gilt, heißt es bei Schütz. „Wir haben dadurch auch beste Erfolge bei diversen Wettbewerben und das macht uns und unser Team sehr stolz.“

Zu den weiteren Aktivitäten, die mit Lehrlingen und Mitarbeitern veranstaltet werden, gehören regelmäßige Unternehmungen wie Betriebsausflüge. „Gemeinsame Unternehmungen stärken einfach das Miteinander“, meint Alice Schütz. Dabei sollen sich die Lehrlinge auch mit anderen jungen Menschen aus weiteren Branchen vernetzen, um so über den Tellerrand blicken zu können. „Auszeichnungen für besondere Leistungen dienen als Ansporn für jeden von uns. Und die positive Grundhaltung und Loyalität zum Betrieb steigt“, so Alice Schütz. https://schuetz-bau.cc