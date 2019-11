Zahlreiche Leitbetriebe und gut ein Dutzend Weltmarktführer sorgen im Mostviertel seit Jahren für ein wirtschaftliches Hoch und geringe Arbeitslosigkeit. Damit dies so bleibt, bedarf es in erster Linie gut ausgebildeter Fachkräfte, denn wie viele andere Regionen des Landes ist auch der Südwesten Nieder-

österreichs von zunehmender Abwanderung betroffen. Dem dadurch drohenden Mangel an qualifizierten Fachkräften wird mit einem neuartigen Konzept des Beta-Campus in Waidhofen/Ybbs begegnet.

Es sind die ehemaligen Hallen und Bauten des Büromöbel-Herstellers Bene in Waidhofen/Ybbs, die sich als Standort des Beta-Campus als optimal erweisen und denen in mehreren Ausbauphasen neues Leben eingehaucht wird. Ziel ist es, die Synergien aus Schule, Lehre, Forschung, Dienstleistungen und Produktion optimal zu nützen – und all das an einem Ort. Am Ende der Ausbaustufe ha-ben MitarbeiterInnen der Unternehmen, SchülerInnen und Lehrlinge auch die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe zu wohnen.

Bereits vor rund einem Jahr haben sich die ersten Unternehmen – allesamt Mitglieder des Betreibervereins Beta-Campus – in den ehemaligen Bene-Bürgerhäusern eingerichtet. Begriffe wie Co-Working, also der firmenübergreifende Know-how-Austausch, sind hier bereits gelebter Alltag. Architektonisch durchdacht, bietet der Beta-Campus einen Mix aus Begegnungsräumen und mobilen Arbeitsplätzen ebenso wie kleinere Büros, Präsentations- und Veranstaltungsräume. Ein bereits angeschaffter 3D-Drucker oder ein geplantes Studio für AR/VR/Foto und Video sowie die geplanten Werkstätten, für kleine Start-Ups oft nicht leistbar, stehen ebenso zur Verfügung und können je nach Bedarf angemietet werden.

Im Vollausbau umfasst das Projekt insgesamt sieben Leistungsbereiche. Zielgruppen des Projekts sind gleichermaßen die traditionellen Unternehmen, Start-Ups sowie die Jugend der Region. Der Beta-Campus gilt als wirtschaftliches „Leuchtturmprojekt“ und bietet künftigen Fachkräften und TechnikerInnen neue Perspektiven, die sie auch in der Region halten – und das im Optimalfall eben von der Schule über die Lehre (auch mit Matura) bis hin zum Arbeitsplatz. Der Obmann des Vereins Mein Lehrbetrieb und Vorstandsmitglied des Vereins Beta-Campus, Willibald Hilbinger, freut sich, das Thema Lehre mit Matura seit September 2019 erfolgreich mit 17 Lehrlingen aus sieben Unternehmen am Beta-Campus anbieten zu können. Gefördert werden die Vereinsaktivitäten des Beta-Campus von der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Alpenland, Verein „Mein Lehrbetrieb, Zukunftsakademie Mostviertel“, Wirtschaftsagentur EcoPlus, Eisenstraße NÖ, Stadt Waidhofen/Ybbs sowie der Gründeragentur Riz-up.

www.beta-campus.at