Lehre bei XXXLutz: Der Weg nach oben ist offen

Yasin Kocyigid:

„Ich schließe im Dezember meine Lehre zum Restaurantfachmann ab. Ich kommuniziere sehr gerne mit Menschen, das ist in diesem Beruf sehr wichtig. Was ich hier besonders mag, ist, dass es ein temporeicher und dynamischer Tagesablauf ist. Ich bin in einem jungen, familiären Team. Am Anfang musste ich mich daran gewöhnen, so viel auf den Beinen zu sein, aber jetzt ist das kein Problem mehr. Meine Pläne: mich später einmal selbstständig zu machen.“ April Benham:

„Meine Lehre habe ich hier bei XXXLutz absolviert. Nun darf ich mit 21 Jahren bereits die Abteilung für Heimtextilien leiten, in der ich für elf Mitarbeiter zuständig bin und die volle Verantwortung für alle Belange dieser Abteilung bei mir liegt. Ich bin stolz, dass sich das Unternehmen für mich entschieden hat und mir so viel Vertrauen entgegenbringt. Ich denke, das ist auch ein wichtiges Signal für andere Lehrlinge, die sehen, was alles möglich ist.“ Oliver Edelhofer:

„Am 5. November 2021 habe ich meine Lehre bei XXXLutz mit der Lehrabschlussprüfung erfolgreich beendet. Aber ich bin schon seit September 2021 der Leiter der Badezimmerabteilung. Das ist eine große Verantwortung, die ich sehr gerne übernommen habe, weil sie auch eine Chance ist, weiterzu- lernen, aufzusteigen und sich beruflich weiterzuentwickeln. Das macht die Lehre und den Berufsalltag vielfältig und spannend.“ Lara Bär:

„Ich habe eine abgeschlossene Kosmetik-Lehre, aber Inneneinrichtung hat mich schon immer interessiert. Nun bin ich im ersten Lehrjahr zur Einrichtungsberaterin. Das ist ein sehr kreativer Beruf und man hat viel mit Menschen zu tun. Am Anfang war die Produktvielfalt natürlich eine Herausforderung, aber ich bekam sogar ein Einzelcoaching seitens des Verkaufsleiters. Nun will ich hier meine Aufstiegschancen nutzen.“

