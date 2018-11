Kaum vorstellbar wäre die Welt mehr ohne eine hocheffiziente Logistik. Der Endverbraucher ist ebenso wie nahezu jedes Unternehmen auf sie angewiesen - vom Autobauer über den Supermarkt bis hin zum Online-Shop. Egal ob die Güter per Flugzeug, Bahn, LKW oder Schiff transportiert werden.

Große Auswahl an Jobs

Von Verkauf und IT, Disposition, Kundenservice, Lagerwirtschaft bis hin zu Personalführung und Logistikberatung – die Auswahl an Berufsbildern ist groß.

Besonders engagiert sich das Familienunternehmen in der Lehre und bildet beispielsweise Berufskraftfahrer, Speditionskaufleute oder Betriebslogistiker aus. DACHSER setzt dabei auf die duale Ausbildung. „Wir investieren auf diesem Weg in die künftige DACHSER-Generation und damit in unsere Zukunft“, erklärt Anja Renger, Ausbildungsleiterin im Logistikzentrum Wien in Himberg.

100 % richtig bei Dachser . Mit einer Lehrausbildung bei DACHSER legst Du den Grundstein für eine spannende berufliche Karriere gelegt. Die Übernahmechance liegt bei nahezu 100%. Das eröffnet Dir nach der Ausbildung hervorragende Entwicklungschancen.