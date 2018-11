Deine Lehre mit jugendsteel.

Deine Karriere beginnt mit Jugendsteel. Vorausgesetzt, du bist mit Einsatz dabei.

zVg

Schon einige internationale Karrieren haben mit einer Ausbildung bei der voestalpine Precision Strip GmbH in Böhlerwerk begonnen. Das Spektrum der Ausbildungsmöglichkeiten ist dabei vielfältig und interessant, denn Jugendsteel ist alles andere als einseitig. Im Gegensatz zur Schule lernst du bei uns das echte Leben in einem Unternehmen kennen, du bist Teil einer interessanten Community und lernst frühzeitig, Verantwortung zu übernehmen. Und das vielleicht Beste daran: Deine Leistung wird dementsprechend belohnt. Auch du kannst in Zukunft Teil Unseres erfolgreichen Unternehmens sein! Denn mit Jugendsteel stehen dir alle Karrieremöglichkeiten bei der voestalpine Precision Strip GmbH offen.

Praxiserprobte Köpfe!

Jugendsteel-Ausbildner wissen ganz genau wovon sie sprechen. Sie stehen dir immer zur Seite und holen das Beste aus dir heraus.

Eine Hightech-Ausbildung kommt nicht von ungefähr, dahinter steckt vielmehr ein ausgeklügeltes System sowie kluge und erfahrene Köpfe, die dich mit deinem zukünftigen Berufsfeld vertraut machen. Jeder im Ausbildungsteam hat sein Spezialgebiet und kennt unser Unternehmen wie seine eigene Westentasche – von diesem Wissen wirst auch du profitieren.

Das Jugendsteel-Ausbildungszentrum: Hier wird täglich an der Zukunft gewerkt. Vielleicht auch schon bald an deiner!

Das jugendsteel-Ausbildungsteam für die gewerblichen Berufe (vlnr.) Reinhard Asanger, Roland Dyck, Richard Berndl, Erwin Desch; für die kaufmännischen Berufe Manuela Mayerhofer, Mitte

Im Ausbildungszentrum werden derzeit über 70 Jugendliche auf ungefähr 700 m2 praktisch und theoretisch ausgebildet. Im Bereich der kaufmännischen Ausbildung beläuft sich die Anzahl auf 6 Mädchen und Burschen. Was uns besonders erfreut: Der Anteil der weiblichen Jugendlichen in den technischen Berufen steigt kontinuierlich – und das bleibt auch hoffentlich in Zukunft so!

Weitere Informationen auf www.jugendsteel.at oder auf Instagram #DasBesteZielzumStart