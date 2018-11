Matura – und was jetzt? Die meisten denken nach dem Abschluss ihrer Schulzeit an den Besuch einer Uni. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich setzt dazu einen Kontrapunkt: „Es muss nicht immer eine Uni sein. Eine Lehre nach der Matura bietet besonders gute Job-Chancen und sichert ein direktes Hineinwachsen in den Job“, wirbt WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl für das Modell „Lehre nach der Matura“. „Die Zeiten, zu denen ein Uni-Studium jedenfalls bessere Karrierechancen als eine Lehre geboten hat, sind längst vorbei. Das gilt gerade auch finanziell. Und das müssen wir vor allem verstärkt in den Köpfen der Eltern verankern. Fachkräfte werden dringend gesucht.“

Zuletzt hat die WKNÖ mit einer eigenen Schulaktion verstärkt die Möglichkeit einer Lehre als Alternative zu einem Hochschulstudium propagiert. In 48 Vorträgen wurden damit rund 930 Schüler erreicht.

Aktuell machen 216 junge Menschen in Niederösterreich eine Lehre nach ihrer Matura. Zum Vergleich: 2015 haben sich 198 Maturanten für eine Lehre nach der Matura entschieden. Seit 2015 ist die Zahl der jungen Menschen, die eine Lehre nach der Matura machen, also um rund zehn Prozent gestiegen.

An der Spitze der von den Maturanten gewählten Lehrberufe liegt die Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz. Gefolgt von Verwaltungsassistenten, dem Buch- und Musikalienhandel, der Kraftfahrzeugtechnik sowie dem Lehrberuf Koch/Köchin.

Rund die Hälfte der Maturantinnen und Maturanten, die aktuell eine Lehre machen, haben eine AHS abgeschlossen. Die andere Hälfte verteilt sich auf verschiedene Schulformen mit Maturaabschluss wie technische oder kaufmännische höhere Schulen (zum Beispiel HAK, HTL …).

Mit der Initiative „Level up“, die vor einem Jahr gestartet hat, weckt die WKNÖ das Interesse von angehenden Maturanten, nach Abschluss der Matura eine Lehrlingsausbildung ins Auge zu fassen.

Zu diesem Zweck tritt das Team der Lehrstellenberater mit allen AHS Schulen in NÖ in Kontakt und bietet Informationsvorträge und Infostände an den Schulen (7. Klasse AHS) an.