„Meiner Meinung nach ist der Online-Handel die Zukunft – deshalb war für mich sofort klar, dass ich diesen Lehrberuf erlernen will“, erzählt der 17-jährige Michael Künzel aus Purkersdorf. Er ist einer jener vier Lehrlinge, die derzeit den neuen Ausbildungszweig zum E-Commerce-Kaufmann bzw. zur E-Commerce-Kauffrau bei der Österreichischen Post absolvieren.

Michael Künzel hatte zuvor eine HTL besucht. „Ich habe schon mit 15 Jahren überlegt, eine Lehre zu machen, damals aber nichts Passendes gefunden – als ich dann von dieser neuen Ausbildung gehört habe, wusste ich, dass das genau das Richtige für mich ist“, meint er.

Die Lehre dauert drei Jahre und besteht aus einer praktischen Ausbildung im Konzern sowie der Berufsschule. „Es ist extrem abwechslungsreich – ich mache neue Beiträge für die Webseite und Onlinewerbung, kümmere mich um die sozialen Medien und lerne auch viel über Produktion und Logistik“, schwärmt Künzel.

Die jungen Menschen lernen darüber hinaus, betriebsspezifische Shopmanagementsysteme richtig anzuwenden. Das Integrieren von Warendaten in den Online-Shop und deren Optimierung zählen ebenso zu den Aufgaben wie das Ermitteln und Analysieren der Onlineshop-Kennzahlen und das Erkennen von Optimierungspotenzialen. Außerdem wird vermittelt, wie Warendaten und Reklamationen korrekt bearbeitet werden. Auch die richtige Nutzung von sozialen Netzwerken zur direkten Kundenansprache erhält besondere Aufmerksamkeit.

Eine ständige Weiterbildung ist gerade im Online-Bereich unerlässlich – das weiß auch Künzel: „Man braucht schon eine gewisse Affinität für Online-Marketing – ich will auf jeden Fall auch später in diesem Bereich arbeiten und erwarte mir von dieser Lehre eine sehr gute Grundlage dafür.“ Allen, die sich für diese Ausbildung interessieren, rät er, „stets am Ball zu bleiben und sich nicht einschüchtern zu lassen“. Wichtig seien in jedem Fall Interessen für Büroarbeit, Statistik, Werbung und digitale Medien.

Die Post bildet seit 2009 Lehrlinge aus, aktuell sind 116 beschäftigt. Neben der Lehre Einzelhandelskaufmann bzw. -frau mit Schwerpunkt Telekommunikation gibt es neben dem neuen E-Commerce-Lehrberuf seit heuer auch die neue Ausbildung zum Bürokaufmann bzw. zur Bürokauffrau. Lehre mit Matura ist ebenfalls möglich.

www.post.at/ueber-uns-jobs-und-karriere-lehre-bei-der-post.php