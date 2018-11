„Die Zahl der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich ist alleine von 2015 bis 2018 um über 16 Prozent gestiegen. Es sind viele neue Jobs entstanden. Die Folge ist, dass der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften steigt. Der Fachkräftemangel hat längst auch unsere Branche erreicht“, betont NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter.

Will man dieser Entwicklung entgegenwirken, gibt es für die NÖ Landarbeiterkammer nur einen Lösungsansatz: Die Lehrlingsausbildung muss in Zukunft viel stärker forciert werden! Schließlich gibt es schon jetzt 15 interessante land- und forstwirtschaftliche Lehrberufe und insgesamt über 1.000 anerkannte Betriebe, die derzeit die Berechtigung haben, Lehrlinge auszubilden. „Viele landwirtschaftliche Betriebe sind in den letzten Jahren immer größer und die Landwirte zu Dienstgebern geworden. Was spricht dagegen, dass sich die Landwirte ihre Fachkräfte in Zukunft gleich selbst am eigenen Hof ausbilden?“, schlägt Freistetter vor.

„Bin gerne draußen in der Natur“

Derzeit gibt es in Niederösterreich 180 land- und forstwirtschaftliche Lehrlinge. Einer, der sich für eine „grüne Lehre“ entschieden hat, ist Thomas Lehner. Der 17-Jährige absolviert am Demeter-Gutshof Alt-Prerau im nördlichen Weinviertel eine Lehre zum landwirtschaftlichen Facharbeiter. „Die Landwirtschaft und die Technik der riesigen Maschinen haben mich schon als Kind fasziniert. Außerdem bin ich ein Mensch, der gerne draußen in der Natur arbeitet“, erklärt Lehner. Ergänzend zum Arbeitsalltag in seinem Betrieb, wo er mit den Kreisläufen einer biodynamischen Ackerbauwirtschaft vertraut gemacht wird, bekommt er in der Landwirtschaftlichen Berufsschule in Edelhof Einblicke in andere Branchen, wie etwa der Vieh- und der Waldwirtschaft.

Erwin Bieber hat sich für eineLehre zum Forstfacharbeiterentschieden. | zVg

Für eine Lehre zum Forstfacharbeiter hat sich Erwin Bieber aus Brunn/Felde im Bezirk Krems-Land entschieden. Seine Ausbildung absolviert der 16-Jährige seit Sommer 2017 in der Forstverwaltung Grafenegg. „Einen ganzen Tag in der Halle oder im Büro zu arbeiten, könnte ich mir nicht vorstellen. An der frischen Luft zu sein ist genau das Richtige für mich“, betont der 16-Jährige, dem die körperlich schwere Forstarbeit überhaupt nicht abschreckte. „Ich hab’ schon als Kind meinem Vater beim Brennholzhacken geholfen“, erzählt Bieber, der das Glück hat, seine Ausbildung in einem sehr vielfältigen Betrieb zu absolvieren. Neben klassischen forstlichen Tätigkeiten, wie der Aufforstung, Kulturpflege und dem Forststraßenbau, konnte er im 1. Lehrjahr auch andere praktische Erfahrungen, wie etwa bei der Pflege und Betreuung von Badeseen und Fischgewässern, sammeln. Im 2. Lehrjahr wird er nun auch bei der Holzschlägerung Hand anlegen dürfen. „Gerade in der Forstwirtschaft bringt der Klimawandel gewaltige Herausforderungen, die den Bedarf an Fachkräften steigen lassen wird“, ist Freistetter überzeugt.

Will die Lehrlingsausbildung forcieren: NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter. | Weinwurm

Finanziell brauchen land- und forstwirtschaftliche Lehrlinge den Vergleich mit anderen Branchen jedenfalls nicht zu scheuen. Als angehender Facharbeiter im Bereich der Landwirtschaft gibt es im 1. Lehrjahr bereits über 630 Euro (im 3. Lehrjahr sind es dann 1.139 Euro). Noch deutlich mehr verdient ein Forstarbeiterlehrling. Hier beträgt die Lehrlingsentschädigung bereits im 1. Lehrjahr über 1.000 Euro.

Am Angebot für Interessierte soll es in Zukunft jedenfalls nicht mangeln: Derzeit führen die Landarbeiterkammern Gespräche über eine bundesweit einheitliche Lehrausbildung zum Berufsjäger. Vorstellbar wären darüber hinaus auch neue Lehrberufe, wie etwa im Bereich der Natur- und Landschaftspflege, im Umweltschutz oder bei der Erzeugung erneuerbarer Energien.

Infos und Beratung:

NÖ land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungs- stelle (LFA):

www.lehrlingsstelle.at

NÖ Landarbeiterkammer:

www.landarbeiterkammer.at/noe