Lehre zum Metalltechniker oder zur Metalltechnikerin bei Forster

Fräsen, Schleifen, Drehen, Schweißen, Bohren und die Bedienung von computergestützten Anlagen – der Werkstoff Metall lässt sich nur mit viel Know-how und handwerklichem Geschick bearbeiten. Hannes Starkl, Leiter der Produktentwicklung und des Werkzeugbau bei Forster meint dazu: „Die Lehrlinge sind von Beginn an wichtige Teammitglieder und haben ein umfangreiches Aufgabengebiet. Dabei lernen sie alles, um ihre Karriereziele zur verwirklichen. Karriere mit Lehre ist bei Forster keine leere Phrase.“

Die Lehre im Detail

Das vielfältige Aufgabengebiet der Metalltechniker und Metalltechnikerinnen bei Forster umfasst das Herstellen und den Zusammenbau von Maschinenteilen und Werkzeugen. Bei Wartungsarbeiten tauschen sie Maschinenteile aus und stellen Ersatzteile auch selbst her. Der Lehrberuf hat eine Dauer von 3 1/2 Jahren und vermittelt unter anderem die Fertigkeiten zum Bohren, Fräsen, Drehen und Schleifen auf Werkzeugmaschinen, der Planung und Steuerung von Arbeitsabläufen, der Instandhaltung und Reparatur von Maschinen und der computerunterstützten Erstellung von Fertigungsprogrammen auf CNC-Maschinen. Auch Tobias Jagersberger hat sich für eine Lehre zum Metalltechniker bei Forster entschieden. Seine Antwort auf die Frage was ihm an der Lehre besonders gut gefällt: „Mir gefällt das Arbeiten an den modernen Hightech Maschinen und die im Allgemeinen sorgfältige und genaue Arbeitsweise im Werkzeugbau. Besonders spannend ist für mich die Feinabstimmung von neuen Werkzeugen.“

Tobias Jagersberger ist Metalltechnik-Lehrling bei Forster Foto: Forster

Neben der fachlichen Ausbildung erwartet die Lehrlinge bei Forster auch zahlreiche Benefits wie der Essenszuschuss, eine Erfolgsprämie bei ausgezeichneten Leistungen sowie Freizeit- und Sportangebote. Auch weiteren Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zur Matura steht bei Forster nichts im Wege. Hat der Lehrberuf dein Interesse geweckt? Dann finde bei einem Schnuppertag heraus, ob die Lehre zu dir und deinen Talenten passt.

Jobs mit Zukunft

Derzeit können sechs unterschiedliche Berufe bei Forster sowohl als Einzel- oder Doppellehre erlernt werden. Diese reichen von der Metalltechnik und der Elektrotechniküber die Drucktechnik bis zum Metalldesign und der Lehre zum Industriekaufmann/-frau. Etwas haben alle gemeinsam: ein spannendes Aufgabengebiet und einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem nachhaltig agierenden Unternehmen.