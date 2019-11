Andreas Kraus

21 niederösterreichische Unternehmen sind durch WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl für ihre besonderen Leistungen bei der Ausbildung von Lehrlingen mit der Ausbildertrophy 2019 der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) ausgezeichnet worden. „Wir alle wissen, wie wichtig Fachkräfte für unsere Wirtschaft sind. Und die geehrten Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich in ganz besonderer Weise für die Ausbildung engagieren“, betonte Zwazl bei der gemeinsam mit WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer vorgenommenen Verleihung im Julius Raab-Saal des WIFI Niederösterreich in St. Pölten. „In Niederösterreichs Ausbilderbetrieben vereinen sich Einfühlungsvermögen in die Jugend mit hervorragendem Fachwissen“, so Zwazl.