„Grüne Branche“ braucht Fachkräfte

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Niederösterreichs Agrarsektor braucht immer mehr Personal. „Seit dem Jahr 2015 ist die Zahl der unselbstständig Beschäftigten in produzierenden Betrieben der Land- und Forstwirtschaft in NÖ um neun Prozent gestiegen“, verkündet NÖ-LAK-Präsident Andreas Freistetter.

Erklären lässt sich die enorme Steigerung durch die Entwicklung, dass immer mehr land- und forstwirtschaftliche Betriebe zu Klein- und Mittelbetrieben gewachsen sind. „Viele Landwirte sind von reinen Familienbetrieben zu regionalen Arbeitgebern im ländlichen Raum mit oft zehn oder mehr Beschäftigten geworden. Gleichzeitig suchen viele Betriebe nach Fachkräften. Vielerorts fehlt der gut ausgebildete Nachwuchs. Die perfekte Chance für Berufseinsteiger, die gerne in und mit der Natur arbeiten möchten“, so Freistetter.

15 Lehrberufe stehen zur Auswahl

Der Agrarsektor bietet eine oft gar nicht bekannte Vielfalt an Ausbildungsmöglichkeiten.

Jakob Muschl macht eine Ausbildung zum Fischerei- facharbeiter. Weinwurm

Zwei Beispiele sind die Lehrlinge Gabriel Gimpl & Jakob Muschl. Während sich Gimpl für eine Lehre zum Gärtner und damit für den bekanntesten der derzeit 15 (!) Lehrberufe entschieden hat, absolviert Muschl eine Lehre zum Fischereifacharbeiter.

„Es ist sehr vielseitig. Man bekommt von allen Jahreszeiten etwas mit. Gerade wo wir jetzt und auch in Zukunft sehr auf unsere Umwelt und unseren Planeten aufpassen müssen, habe ich für mich sicher das Richtige gefunden“, ist Gärtnerlehrling Gabriel, der seine Ausbildung in der Gärtnerei Bonigl in St. Pölten absolviert, mit vollem Engagement bei der Sache.

Wie Gabriel schätzt auch Jakob seinen Arbeitsplatz in der freien Natur. „Wir sind jeden Tag auf den Teichen unterwegs. Auch wenn manche Arbeiten körperlich anstrengend sind, wäre ein Bürojob für mich nie infrage gekommen“, erzählt Jakob, der einmal den Fischzuchtbetrieb seiner Eltern übernehmen möchte.

Jakob Muschl macht eine Ausbildung zum Fischereifacharbeiter. NÖ LAK

Neugierig geworden? Offene Lehrstellen findest du auf der Website der Land- und Forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstellen (LFA) unter www.lehrlingsstelle.at oder (für den Gartenbau) auf der Website des Bundesverbandes der österreichischen Gärtner unter www.beruf-gaertner.at.

NÖ LAK unterstützt finanziell & beratend

Als Interessenvertretung bietet die NÖ Landarbeiterkammer Lehrlingen vom ersten Arbeitstag an ihre Unterstützung an. In Anspruch genommen werden kann eine Lehrlingsbeihilfe in der Höhe von 170 Euro, die jeder Lehrling in der Land- und Forstwirtschaft nach Ablauf der Probezeit und später auch nach erfolgreichem Abschluss seiner Lehre beantragen kann. Neben weiteren Unterstützungen wie der Führerscheinbeihilfe und dem LAK-Jugendzuschuss finden sich auf der Website der NÖ LAK unter www.landarbeiterkammer.at/noe in der Rubrik Recht > Lehrlinge auch wichtige arbeitsrechtliche Infos (Wochenarbeitszeit, Ruhezeit, Höhe der Lehrlingsentschädigung etc.) sowie viele Tipps zum Geldsparen. „Wer Fragen hat, kann sich jederzeit – auch anonym – an uns wenden und sich kostenlos beraten lassen“, so Freistetter.