Zukunftsfähige Wirtschaft - du bist dabei!

Du bist 14 Jahre alt und musst eine Entscheidung für die Zukunft treffen? Du willst eine fundierte, praxisorientierte Ausbildung, mit der dir zahlreiche Türen offen stehen? Dir ist wichtig, dass du deinen Talenten entsprechend den richtigen Berufszweig anpeilen kannst? Du möchtest in deinem Berufsleben daran mitwirken, dass Wirtschaft zukunftsfähig wird? Dir sind persönliche Atmosphäre und ein soziales Miteinander in deiner Schule wichtig? Dann heißt es für dich: Genau richtig in der HAK/HAS Waidhofen!

Die HAK für zukunftsfähige Wirtschaft und die Praxis HAS verstehen ÖKONOMIE, ÖKOLOGIE und SOZIALES als Einheit und forcieren diese Themen im Unterricht.

Ökonomie

Sie bildet den Rahmen unseres Zusammenlebens. Diesen zu verstehen und zu gestalten, gelingt den Schülerinnen und Schülern mit den entsprechenden Business Skills. Damit erhalten sie die optimale Basis für eine erfolgsversprechende, berufliche Karriere und eine ideale Grundlage für weiterführende Ausbildungsmöglichkeiten. Im ständigen Dialog mit Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft und mit Blick auf zukünftige Berufsbilder werden die persönlichen Ausbildungswege gemeinsam entwickelt.

Ökologie

Ökonomie ohne Ökologie zu denken, ist nicht mehr möglich und würde wichtige Zukunftschancen auslassen. Die HAK Waidhofen richtet ihren Unterricht auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO aus. Damit erwerben die Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen für die Herausforderungen Klimaschutz, Energiewende und den verantwortlichen Umgang mit Ressourcen und fortschreitender Digitalisierung.

Soziales

Um auf das Leben gut vorbereitet zu sein, ist die Entwicklung der Social Skills wie Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität ein ganz entscheidendes Ziel. Gemeinsam Ideen zu entwickeln sowie selbstverantwortlich und kreativ zu handeln, werden in praxisbezogenen Projekten und im täglichen Unterricht gefördert und entwickelt. Im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens stehen die Schülerinnen und Schüler mit ihren individuellen Talenten.

Neues Unterrichtsmodell an der „HAK für zukunftsfähige Wirtschaft“

Nicht nur mittels Lehr- und Lerninhalten, sondern auch durch moderne didaktische Unterrichtsmethoden findet der Nachhaltigkeitsgedanke Berücksichtigung. Dies wird bereits in der ersten Klasse umgesetzt. Jeden Mittwoch ist „Future Day“, das heißt der 50-minütige Unterricht wird aufgelöst und in 6 verschiedenen Fächern findet themenorientierter Unterricht statt, unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft, Exkursionen zu regionalen Unternehmen, Webinaren, Cool-Unterricht, Freiarbeiten, Projektarbeiten, usw. Ab der zweiten Klasse gibt es dann 2 „Future Days“ pro Semester – ab der dritten Klasse steigen die Schülerinnen und Schüler ein in den Ausbildungsschwerpunkt „Ökologische Unternehmensführung“, können aber trotzdem bis zur 5. Klasse 2 Thementage pro Semester erleben.

Die digitale Ausstattung der HAK

Die digitale Ausstattung der Schule lässt keine Wünsche offen, so werden alle Klassen als Laptop-Klassen geführt, Activeboards, Beamer in allen Klassen, VR-Brille und 3-D-Drucker stehen zur Verfügung. Die Anwendung verschiedenster Software-Programme ist für die HAK-Schülerin und den HAK-Schüler eine Selbstverständlichkeit.

Praxis HAS ist eine 3-jährige Ausbildung

Die Handelsschule, die in 3 Jahren absolviert wird, wird mit einer Abschlussprüfung beendet – als fertig ausgebildete/r Bürokauffrau bzw. Bürokaufmann bist du beliebt bei den umliegenden Firmen und einem sofortigen Berufseinstieg steht nichts im Wege. In der HAS werden digitale Kompetenzen vermittelt, es ist wichtig, Maschinschreiben fehlerfrei zu erlernen und sich Basiswissen im kaufmännischen Bereich anzueignen. Die Handelsschule bereitet dich bestens für deinen Berufseinstieg vor! In der zweiten Klasse ist ein Praxistag pro Woche in einer Firma vorgesehen.

Interesse an Top-Fachpraktika-Plätzen, Zertifikaten als Zusatzqualifikation und Maturaprojekten in Zusammenarbeit mit Firmen der Region?

Dann freut sich die HAK Waidhofen auf deine Anmeldung. Ruf in der Schule an, dort wirst du gerne persönlich informiert und offene Fragen werden beantwortet. Unter der Telefonnummer 07442/52142 kannst du im Sekretariat deinen Ansprechpartner erreichen. Gerne kannst du auch in der Schule vorbeikommen und dir dein eigenes Bild machen, denn nur dein Eindruck zählt. Komm zum Schnuppern und sei Gast bei den Infoabenden!

Weitere Infos findest du auf: www.hakwaidhofen-ybbs.ac.at.