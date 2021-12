Profis im Fertighausbau

„Das Arbeiten mit Holz gefällt mir besonders gut, denn man kann mit dem richtigen Werkzeug und dem Wissen aus einem Stück Holz so viel machen“, erklärt Michael Kohl, der gerade seine Doppellehre zum Fertighausbauer und Zimmerer im vierten Lehrjahr bei der Firma „Hartl Haus“ absolviert.

Michael Kohl befindet sich gerade im vierten Jahr seiner Doppellehre zum Fertighausbauer und Zimmerer und konnte beim Bundeslehrlingswettbewerb der Zimmerer den dritten Platz belegen. Hartl Haus

Im Werk im nördlichen Waldviertel, in Echsenbach, steht vom Fertighaus bis zu Tischlereiprodukten nachhaltige Holzverarbeitung im Mittelpunkt. „Für uns ist die Lehrlingsausbildung eine Investition in die Zukunft. Mit einer hochwertigen und zeitgemäßen Ausbildung setzen wir auf Fachkräfteausbildung im eigenen Haus“, erklärt Gerhard Oberbauer, Lehrlingsausbildner für Fertighausbauer und Zimmerer bei der Firma „Hartl Haus“. Die Doppellehre, die nach vier Jahren einen Abschluss in beiden Berufen bietet, ist vielfältig: Ausgebildet wird nicht nur im Werk in Echsenbach, die jungen Menschen sind auch dabei, wenn die Fertigteile auf der Baustelle zu fertigen Häusern montiert werden.

„Fertighausbauer sind bei der Herstellung im Werk, aber auch bei der Montage von Fertigteilhäusern die Profis. Fachwissen zur richtigen Bearbeitung des Holzes, zur Bedienung der unterschiedlichsten, auch computergesteuerten Maschinen und Werkzeuge bei Wand-, Decken- und Dachstuhlherstellung bis hin zum Lernen des richtigen Lesens eines Bauplanes sind nur einige Punkte, die in der Ausbildung zum Fertighausbauer erlernt werden“, so Oberbauer. Neben dem Fertighausbauer/ Zimmerer bietet das Unternehmen auch die Lehre zum Tischler und Tischlereitechniker in der eigenen Möbel- und Bautischlerei im Werk an.

Handwerkliches Geschick gefragt

Jedes Jahr werden bis zu acht Lehrlinge aufgenommen – auch im kommenden Jahr sucht das Unternehmen wieder junge Menschen, die sich für das Arbeiten mit Holz begeistern können. „Das Wichtigste für eine Ausbildung ist das Interessefür den Beruf. Daneben sind handwerkliches Geschick und Genauigkeit Grundvoraussetzungen, die die Jugendlichen mitbringen sollten“, erklärt der Lehrlingsausbildner.

Er empfiehlt zudem jedem vor der Entscheidung zur Lehre, Schnuppertage bei „Hartl Haus“ zu verbringen: „Hier begleiten die Jugendlichen unsere Mitar-beiter zu den einzelnen Stationen und können sogar ein wenig mitarbeiten.“ Ob das Interesse für eine Ausbildung vorhanden ist, sei bereits in diesen wenigen Tagen sehr gut erkennbar. Oberbauer rät, am besten bereits in der achten Schulstufe in den Wunschberuf zu schnuppern. Denn: „Das ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit zu sehen, ob der Berufsalltag tatsächlich den Vorstellungen entspricht.“

„Karriere mit Lehre ist bei uns kein Schlagwort, sondern gelebte Praxis.“Gerhard Oberbauer, Lehrlingsausbildner

Im Stationenbetrieb läuft dann auch die Lehre selbst ab. Die Jugendlichen sind von Beginn an Teil des Teams. Besondere Leistungen, wie etwa in der Berufsschule oder bei Lehrlingswettbewerben, werden zudem mit Erfolgsprämien belohnt. „Wir unterstützen unsere Lehrlinge hier auch bei der Vorbereitung und sind stolz auf die regelmäßigen Spitzenplatzierungen“, meint Oberbauer.

So auch auf Michael Kohl, der im Herbst den dritten Platz beim Bundeslehrlingswettbewerb der Zimmerer belegt hat. Auch er ist über eine Schnupperwoche in den Ferien und eine weitere berufspraktische Woche zu „Hartl Haus“ gekommen. „Wer gerne aktiv ist, sich für das Arbeiten mit Holz interessiert und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hat, ist bei einer Lehre als Fertighausbauer oder Zimmerer gut aufgehoben. Schwindelfrei sollte man natürlich auch sein“, rät Michael Kohl. Die Ausbildung sei „super abwechslungsreich – und man lernt alle Arbeitsschritte“, so Kohl.

Fachkräfte aktuell gefragt wie nie

Gerhard Oberbauer legt allen Jugendlichen nah, eine Lehre zu absolvieren: „Fachkräfte werden aktuell gesucht wie nie, mit einer fundierten Ausbildung stehen alle Türen offen. Karriere mit Lehre ist bei uns kein Schlagwort, sondern gelebte Praxis.“ Weiterbildungen wie Meisterprüfungen oder HTL-Aufbaulehrgänge werden von „Hartl Haus“ unterstützt und gefördert. Im Haus sind einige der Abteilungsleiter ehemalige Lehrlinge, die nun in Führungspositionen tätig sind. Oberbauers wichtigster Tipp für eine erfolgreiche Lehre? „Interesse und Leidenschaft für den Beruf!“