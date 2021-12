Bank- und Bürokaufmann Daniel Fezga: „Lehre war richtige Entscheidung“

NÖN: Mit welchem Alter haben Sie die Lehre begonnen und wie kam es zu dieser Entscheidung?

Daniel Fezga: Ich war 18 Jahre alt, als ich mit der Lehre in der Hypo NÖ begonnen habe. Zuvor war ich am Gymnasium. Dort habe ich aber mit 17 ½ Jahren abgebrochen. Für mich war das eine gute Entscheidung. Mein Vater unterstützte mich dabei, einen neuen Berufsweg einzuschlagen. Er sprach mit seinem Hypo-Bankberater und ermöglichte mir so ein Praktikum in der Bankfiliale in Baden. Schon im Juli durfte ich dann meine Lehre zum Bank- und Bürokaufmann bei meinem Lehrherrn Stefan Winkelmayer beginnen.

Hatten Sie alle drei Jahre den gleichen Lehrherren?

Fezga: Nein, ich absolvierte meine Lehrzeit in drei verschiedenen Filialen und hatte daher auch drei Lehrherren. In Baden waren wir ein durchwegs sehr junges Team. Im zweiten Jahr lernte ich in Mödling bei Robert Schnepp, der sehr auf Präzision und Genauigkeit Wert legte, und im dritten Jahr war ich in Wiener Neustadt bei Manfred Wicha, der ein bisschen die Vaterrolle in der Filiale einnimmt. In der Hypo Mödling wurde schließlich dringend ein neuer Mitarbeiter benötigt, deshalb übersiedelte ich schon vor Abschluss meines dritten Lehrjahres wieder hierher und bekam in Folge eine fixe Anstellung.

Welchen Teil Ihres Berufes üben Sie am liebsten aus?

Fezga: Ich bin gerne mit Kunden im Gespräch, mag die Bargeldausgabe beim Schalter und finde es auch im Service und im Backoffice-Bereich sehr interessant. Zurzeit darf ich noch keine Kreditverträge ausführen, doch ich absolviere gerade den Lehrgang Hypo 2 und bin damit anschließend berechtigt, auch Kreditverträge auszufertigen.

Heißt das, dass Sie zusätzlich zu Ihrem Doppel-Lehrberuf noch firmeninterne Lehrgänge absolvieren müssen?

Fezga: Ja, es gibt die Module Hypo 1 bis 3, die muss auch ein Quereinsteiger, der nach der Matura in dieser Bank arbeiten möchte, absolvieren.

Haben Sie schon mit sehr großen Geldbeträgen zu tun?

Fezga: Kunden können an unseren Kassen bis zu 10.000 Euro abheben. Für mehr als 10.000 Euro muss man zuvor den Betrag in der Filiale reservieren. Den höchsten Betrag, den ich schon ausbezahlt habe, waren circa 250.000 Euro. Als wir die Filiale hier in die Hauptstraße 56 umgesiedelt haben, hatte ich auch schon einmal 400.000 Euro in den Händen.

Möchten Sie vielleicht einmal Bankdirektor werden?

Fezga: Ja, ich strebe schon einen Platz in der Führungsebene an, darum mache ich jetzt meine Matura fertig. Die Hypo NÖ hat mich dabei sehr unterstützt. Danach plane ich, Finanz- und Bankwesen zu studieren und während meines Studiums Teilzeit in der Bank zu arbeiten. Das motiviert mich jetzt, die Schulbücher noch einmal in die Hand zu nehmen und die Matura durchzuziehen.