„Die Industrieberufe sind krisensicher“

NÖN: Was sind die Vorteile einer Lehrausbildung in der Industrie?

Thomas Salzer: Die hohe Qualität der Ausbildung. In den meisten Industriebetrieben gibt es eigene Lehrwerkstätten mit einem Lehrlingsausbilder. Das gemeinsame Lernen steht im Vordergrund und oft gibt es Zusatzangebote wie Englischkurse oder Spezialschulungen. Spannend ist für viele auch das internationale Umfeld, in dem sich Industriebetriebe bewegen. Auslandsaufenthalte oder zumindest der Kontakt mit anderen Ländern sind keine Seltenheit. Und nicht zu vergessen: In der Industrie wird etwas produziert – es ist also eine kon struktive Arbeit. Das ist etwas, das den Lehrlingen Spaß macht. Außerdem hat die Pandemie gezeigt, dass Industrieberufe vergleichsweise krisensicher sind. Sogar im Lockdown haben die Betriebe weiterproduziert und so die Versorgung im Land gesichert.

Und wie sieht es mit der Bezahlung während und nach der Lehrzeit aus?

Salzer: Hier unterscheidet sich die Industrielehre deutlich von anderen Branchen. Bereits die Lehrlingsentschädigung ist überdurchschnittlich hoch und nach der Ausbildung gibt es sehr gute Verdienstchancen. Die Einstiegsgehälter sind oft höher als nach einem Universitätsabschluss! Außerdem profitieren die ausgelernten Fachkräfte von einem höheren Lebenseinkommen, weil sie ja schon in jungen Jahren gut verdient haben. Sie können sich also eher ein eigenes Auto oder eine Wohnung leisten als viele Gleichaltrige, die länger in der Schule oder auf der Uni waren.

Was raten Sie jungen Menschen, die überlegen eine Industrielehre zu machen, sich aber noch nicht so sicher sind, ob das zu ihnen passt?

Salzer: Zunächst mal offen sein und nichts kategorisch ausschließen. Pandemiebedingt hat es heuer kaum Lehrlingsmessen oder Tage der offenen Tür gegeben, aber die meisten Betriebe ermöglichen weiterhin Schnuppertage, wo man einen guten ersten Eindruck vom Berufsbild bekommt. Unter www.noeindustrie.at findet man zudem viele Infos rund um die Ausbildungswege sowie eine interaktive Industrielandkarte. Auch auf Plattformen wie Whatchado finden sich viele Videos, in denen die Lehrlinge selbst erklären, was sie in ihrer Ausbildung lernen. Wichtig ist, dass sich junge Menschen nicht von der Technik abschrecken lassen – niemand ist mit technischem Fachwissen auf die Welt gekommen! Das lässt sich alles lernen, wenn man sich dafür interessiert.

Obwohl die Verdienstchancen in der Industrie besser als in anderen Branchen sind, klagen auch die Betriebe über einen Fachkräftemangel. Woran liegt das?

Salzer: Unterm Strich geben mehr als acht von zehn Industrieunternehmen an, vom Fach-kräftemangel betroffen zu sein. Das hat zunächst demografische Gründe: Einerseits gibt es geburtenschwache Jahrgänge bei den Jugendlichen, andererseits viele Pensionierungen in den Betrieben. Dazu kommt der Trend, in eine höhere Schule zu gehen oder zu studieren – was aber, wie erwähnt, nicht automatisch einen besser bezahlten Arbeitsplatz garantiert. Und es bewerben sich immer noch viel zu wenig Mädchen für Industrieausbildungen, was sehr schade ist. Dadurch geht den Betrieben ein großes Fachkräftepotenzial verloren.

Stichwort Mädchen: Was raten Sie denn den Schülerinnen, die technische Ausbildungen nicht so auf dem Radar haben?

Salzer: Es gibt keinen Grund, warum Mädchen nicht auch einen technischen Lehrberuf wählen sollten, wenn sie sich prinzipiell dafür interessieren. In meinem Unternehmen bil-den wir aktuell auch gerade eine Papiertechnikerin aus. Die Zeiten, in denen Industrieberufe mit schwerer körperlicher Arbeit verbunden waren, sind – auch dank moderner Technologien – längst vorbei. Eine Industrie ausbildung ermöglicht zudem bessere Verdienstchancen und erleichtert es den Frauen, finanziell unabhängig zu sein. Und natürlich wartet am Ende der Berufslaufbahn eine höhere Pension.