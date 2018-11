Eine Ausbildung für Herz und Hirn

Wir engagieren uns seit Jahren intensiv in der Ausbildung junger Menschen. Das Besondere daran? Wir bieten Ausbildungsmöglichkeiten in Lehrberufen von größter Vielfalt. Wo sonst lernen junge engagierte Lehrlinge einzigartige Gerätschaften und Fahrzeuge kennen wie hier?

Am Flughafen Wien werden Gepäckförderanlagen, modernste Pistenbefeuerungsanlagen, Flugzeugschlepper, die hunderte Tonnen schwere Lasten transportieren oder Fluggastbrücken bedient und gewartet. Daneben muss eine komplexe IT-Landschaft am Laufen gehalten werden. Abwechslung während der Ausbildung ist garantiert.

Neben der fachlichen Ausbildung achten wir auch auf die Stärkung sozialer Kompetenzen. Deine Persönlichkeit liegt uns am Herzen. So geht es um eine gute Zusammenarbeit und das Miteinander im Team, das richtige Konfliktmanagement und darüber hinaus ein achtsames Umgehen mit deinen eigenen Ressourcen und deiner Gesundheit.

Lernen in einem internationalen Umfeld

Ebenso Teil der Lehrausbildung in einem Multikulti-Umfeld ist das Erlernen von zumindest einer Fremdsprache. Dafür werden dir englische Native Speaker zur Seite gestellt. Ein Highlight der Ausbildung ist die Teilnahme an einem internationalen Austauschprogramm mit europäischen Flughäfen (Malta, München).

Lehrlinge für technische Berufe starten am Flughafen ihre Ausbildung in der firmeneigenen Lehrwerkstätte. Hier wirst du angeleitet und in der Folge fit für unsere Spezialwerkstätten gemacht, wo du sofort in den Arbeitsalltag integriert wirst. Das Durchlaufen der Lehrausbildung stattet dich mit dem passenden Rüstzeug für die erste Sprosse auf einer internationalen Karriereleiter aus.

Der Flughafen Wien ist das Tor zur Welt, nicht nur für seine Passagiere, sondern auch für seine Mitarbeiter. Für den Erfolg des Unternehmens ist die hohe Qualität der 5.000 MitarbeiterInnen ein zentraler Aspekt. Mit Fachkenntnis und Engagement steuern sie das Geschehen am Airport und beeinflussen die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung.

Tolle Benefits und Karrierechancen

Wir nehmen unsere Verantwortung als einer der größten Arbeitgeber der Region ernst und setzen uns für all unsere Mitarbeiter ein. Das bedeutet neben einer hochwertigen Lehrausbildung ein umfassendes Spektrum an Benefits.

So nimmst du einfach gratis den CAT und fährst von Wien zum Arbeitsplatz, nutzt unsere Mitfahrbörse oder du parkst mit dem eigenen Auto kostenfrei vor Ort. Wir bieten dir auch ein abwechslungsreiches Sport- und Kulturprogramm. Seit kurzem steht auch ein hochmodernes Gesundheitszentrum zur Verfügung, das den Standort bereichert.



Mit der hochqualifizierten Fachausbildung am Flughafen Wien stehen jedem engagierten Lehrling vielfältige Karrieremöglichkeiten in einer dynamischen Wachstumsbranche offen. Die Luftfahrtindustrie zählt zu den großen Motoren der Weltwirtschaft. Sie verbindet Städte, Kontinente und vor allem Menschen. Wenn du gerne ein Teil davon werden möchtest, freuen wir uns darauf dich kennenzulernen.