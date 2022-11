Karriere jetzt starten: „Meine Zukunft @ Semperit“

Werbung

In der eigenen Lehrwerkstätte am Produktionsstandort werden aktuell 19 Lehrlinge bei Semperit ausgebildet. Eine individuelle Förderung und maßgeschneiderte Weiterentwicklungsangebote stellen sicher, dass unsere Nachwuchskräfte ihr volles Potential entfalten können.

Die Lehrlingssuche für 2023 hat bereits begonnen und Semperit sucht wieder motivierte Auszubildende, die ihr Interesse für Technik zum Beruf machen wollen, gerne im Team arbeiten und anpacken können.

Wir suchen aktuell in folgenden Lehrberufen:

Metalltechnik - Hauptmodule: Maschinenbautechnik oder Werkzeugbautechnik

Elektrotechnik - Hauptmodul: Anlagen- und Betriebstechnik

Installations- und Gebäudetechnik - Hauptmodul: Gas- und Sanitärtechnik

Neben einem hohen Lehrlingseinkommen erhalten die Nachwuchskräfte Sondervergütungen für Erfolge in der Berufsschule sowie viele weitere tolle Benefits. Lehre mit Matura sowie interne und externe Weiterentwicklung nach dem Lehrabschluss (u.a. Rolle als Teamlead, Meisterschule, HTL, etc.) werden von Semperit unterstützt. Natürlich kommt der Spaß auch nicht zu kurz und es wird in sportlicher Hinsicht ebenfalls viel geboten wie z.B. Lehrlingsturnen, Fußball, Teilnahme am Lehrlingssporttag und andere miteinander geplante Aktivitäten, wie z.B. Paintball. Das fördert nicht nur den Zusammenhalt im Team, sondern ist auch als abwechslungsreicher Ausgleich zu den täglichen Herausforderungen wichtig.

Wie läuft der Bewerbungsprozess ab?

Nach einer Online-Bewerbung über unsere www.semperitgroup.com wird ein Schnupper-Terminvereinbart. Beim Schnuppern soll herausgefunden werden, für welche Tätigkeiten das Herz der BewerberInnen schlägt und ob der gewünschte Lehrberuf zu ihnen passt. Das Schnuppern startet mit einem persönlichen Kennenlernen. Die BewerberInnen erhalten anschließend einen Einblick in den Produktionsstandort, die vielfältige Produktpalette und das Arbeitsumfeld sowie die Betriebsanlagen von Semperit. Im nächsten Schritt können die BewerberInnen alleine sowie im Team spannende Aufgabenstellungen lösen, die ihnen einen Einblick in die spätere Praxis bei Semperit geben sollen. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Mittagessen, um den Tag Revue passieren zu lassen und einen Ausblick über die nächsten Schritte zu gewinnen.

Bei einem Fit für beide Seiten gibt es ein weiteres Gespräch zur Klärung offener Fragen. Die Zusage erfolgt dann im Frühjahr, damit Schulabschluss sowie Sommerferien richtig genossen werden können.

Was erwartet einen Lehrling @ Semperit?

Die New-Starters verbringen die ersten Wochen in der Semperit-eigenen Lehrwerkstatt mit einem Mix aus theoretischen und praktischen Input. Dabei werden die Lehrlinge vom Lehrlingsbeauftragten eng begleitet und das Kennenlernen des Unternehmens und der neuen Kolleg:Innen steht im Vordergrund. Den Nachwuchskräften wird ein erstes Grundgerüst an Know-how vermittelt und das handwerkliche Geschick mit praktischen Aufgaben verfeinert.

Nach der Grundausbildung in der Lehrwerkstatt durchlaufen die Lehrlinge bei Semperit verschiedene Stationen in der zentralen Instandhaltung. Hier werden weitere Kompetenzen im gewählten Lehrberuf vermittelt. Dazu gehören z.B. die Fertigung von Vorrichtungen und Ersatzteilen, Aus- und Einbau von Maschinenelementen und Bauteilen, Programmierung und Parametrierung von frei programmierbaren Steuerungen, Zusammenbau und Verdrahtung von elektromechanischen und elektronischen Bauteilen zu Baugruppen, Überprüfung, Wartung und Instandhaltung von Rohrsystemen und Herstellung von Schweißverbindungen.

Mit Beginn des 3. Lehrjahres durchlaufen die Lehrlinge dann die dezentral organisierte Instandhaltung der unterschiedlichsten Produktionsbereiche der Semperit-Segmente. Hier bekommen die Nachwuchskräfte bereits eine große Verantwortung zugeschrieben und stehen an vorderster Front bei der Störungsbehebung, Durchführung von Wartungen & Inspektionen sowie Anlagenoptimierung und tragen mit diesem Einsatz zum reibungslosen Produktionsbetrieb bei.

Bei Semperit ist nicht nur die Lehrlingssuche in vollem Gange, sondern auch für SchülerInnen und StudentInnen bietet Semperit vielfältige Möglichkeiten, um einen Einblick in die Praxis eines Global Players zu bekommen. Ferialpraktika in den Ferienzeiten bietet Semperit in der Technik, Forschung & Entwicklung am Standort Wimpassing und im kaufmännischen Bereich an beiden Standorten in Wien und Wimpassing an. Semperit unterstützt auch gerne als Partner bei Berufspraktikum oder Abschlussarbeit (HTL, Bachelor, Master, Dissertationen). Für AbsolventInnen gibt es auch das Semperit Graduate Trainee-Programm als Karriere-Boost nach Bachelor oder Master.

Jetzt bei Semperit in Wimpassing unter www.semperitgroup.com bewerben und „Meine Zukunft @ Semperit“ starten!

Zum Unternehmen:

Semperit - als führendes Unternehmen in der Polymer- und Kunststoffindustrie - beschäftigt weltweit rund 7.000 MitarbeiterInnen, davon rund 900 in Österreich. Der Hauptsitz des österreichischen Traditionsunternehmens befindet sich in Wien, die Gründungsstätte und das weltweite Forschungs- und Entwicklungszentrum ist in Wimpassing, Niederösterreich. Die Gruppe verfügt weltweit über 16 Produktionsstätten und zahlreiche Vertriebsbüros in Europa, Asien, Amerika und Australien.

