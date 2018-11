Schon einmal die Winterreifen von einem Europameister wechseln lassen? Bei BMW Auer in Krems ist das möglich, denn hier arbeitet Klaus Lehmerhofer.

Auch wenn er in dieser Herbstsaison nur wenig in der Werkstatt war, um Reifen umzustecken – nicht zu seinem Bedauern, denn „das ist eh die Arbeit, die mir, so wie den meisten anderen Kfz-Mechanikern, am wenigsten Spaß macht“. Sondern weil Lehmerhofer stattdessen die Gold-Medaille bei den Berufsmeisterschaften Euro Skills in Budapest holte. Und außerdem zum „Best of Nation“, also besten österreichischen Teilnehmer, gekürt wurde. Eine weitere beachtliche Leistung legte er bereits ein Jahr zuvor bei den WorldSkills in Abu Dhabi hin, als er Siebenter von insgesamt 38 Teilnehmern wurde.

Alltag ist für den Gföhler seit seiner Heimkehr von den Europameisterschaften noch nicht eingekehrt: Gute zwei Monate übte er mit Unterstützung von EuroSkills-Experten Wolfgang Kammerer, um im September in Budapest vor den prüfenden Augen der Experten und Tausenden Zuschauern Fehler in den Autos zu suchen, finden und beheben. Seit seinem Sieg folgt ein Gesprächs-, Foto- und Interview-Termin dem nächsten. Zwischendurch bereitet er sich für die Lehrlings-Staatsmeisterschaften in Salzburg vor – nicht als Teilnehmer, sondern als Prüfer: „Mal schau’n, was der Nachwuchs kann“, meint der 22-Jährige schmunzelnd.

Nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die Nerven mussten bei den EuroSkills Stärke beweisen. Unter den wachsamen Augen der Experten-Jury und des Publikums stellte Klaus Lehmerhofer seine Kfz-Kenntnisse unter Beweis.

| László Mudra

Angefangen hat dieser Werdegang zu Hause, in der Werkstatt von Papa und Onkel: „Wir haben eine kleine Landwirtschaft daheim. Von klein auf habe ich mit den beiden herumgeschraubt“, erzählt Lehmerhofer. „Das ist das, was mir taugt!“ Weshalb es für ihn klar war, sein Hobby zum Beruf zu machen. Er schnupperte ein paar Tage bei BMW Auer, bewarb sich und wurde im Betrieb aufgenommen. Es folgte die Lehrzeit, mit zwanzig Jahren der Meisterkurs für Kfz-Technik mit anschließendem Unternehmerkurs. 2017 der Land- und Baumaschinenmeister. „Mein Onkel hat auch zwei Meisterprüfungen abgelegt. Da habe ich mir gedacht, das schaff ich auch“, erzählt er schmunzelnd.

Er schaffte es. Und holte zusätzlich die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter nach. Und aktuell die Matura. Dass sein Tag um 6.30 Uhr beginnt und selten vor 23 Uhr endet, ist keine Seltenheit. Viel Zeit für anderes bleibt da nicht. „Der Tag könnte schon mehr Stunden haben“, meint der Gföhler dazu nur lachend.