Frauenpower hat das Unternehmen Autohaus Karl in Mistelbach in der Werkstätte zu bieten: Kristina Kandler ergänzt das Team als Kfz-Technikerin perfekt. Die Welt der Fahrzeuge ist nun der zweite Berufsweg der 23-Jährigen. Eigentlich ist sie gelernte Tierpflegerin. „Mit Tieren zu arbeiten war damals mein großer Herzenswunsch. Diesen Traum habe ich mir dann auch erfüllt“, erinnert sich die Drasenhofenerin. Dann kam die große Ernüchterung: Trotz erfolgreich abgeschlossener Ausbildung fand sich kein passender Job für sie. „Nach rund eineinhalb Jahren habe ich mich deshalb zu einer beruflichen Umorientierung entschieden“, erzählt sie.

Durch ihren Betreuer am Arbeitsmarktservice wurde sie auf das AMS-Programm „Punktgenaue Qualifizierung“, dabei sorgt das AMS für die

Existenzsicherung der Teilnehmerinnen und der Betrieb trägt den Aufwand für die Qualifizierung, aufmerksam. Und so wagte sie als „Spätberufene“ einen Schritt in ein völlig konträres Berufsfeld: die Kfz-Technik.

Bedarf an qualifizierten Fachkräften ist gegeben

„Ich hatte schon immer ein gewisses Interesse an Kfz-Technik. Ein weiterer und auch vorrangiger Beweggrund war, dass ich jetzt einen sicheren Beruf erlernen wollte“, begründet sie den Branchenwechsel. Von ihrer Berufswahl ist sie überzeugt: „In meinen Augen wird Mobilität, in welcher Form auch immer, ungebrochen ein Thema sein. Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften ist daher auch künftig gegeben.“

Die Anfänge für die „Spätberufene“ in einer männerdominierten Branche waren nicht immer einfach. „Die Meinungen im Umfeld waren sehr geteilt, von motivierender Unterstützung bis zum Unverständnis, in einem Männerberuf zu arbeiten“, erinnert sie sich. Zu Beginn war es eine Herausforderung. „Ich musste mich schon beweisen – vielleicht sogar ein bisschen mehr als meine männlichen Kollegen“, erzählt sie. Lernbereitschaft, Flexibilität, technisches Verständnis, Effizienz und natürlich ein gewisses Maß an körperlicher Kraft seien die erforderlichen Voraussetzungen für diesen Beruf.

Verkürzte Lehrzeit durch AMS-Programm

Das Team des Autohauses Karl in Mistelbach steht stark hinter ihr, was sie auch sehr schätzt. „Die Geschäftsführung wie auch die Kollegen haben mich ganz großartig aufgenommen. Das war sehr schön“, freut sie sich. Und was sagen die Kunden, wenn eine „Mechanikerin“ ihnen gegenübertritt? „Ich erhalte durchwegs positives Feedback. Zu vielen Kunden konnte ich einen persönlichen Kontakt aufbauen und sogar ihre Wahlmechanikerin im Unternehmen werden“, ist sie besonders stolz, dass der Stellenwert von Frauen in „Männerberufen“ deutlich gewonnen hat. Im Normalfall dauert die Lehre des Kfz-Technikers 3,5 Jahre, über das Programm „Punktgenaue Qualifizierung“ konnte Kandler jedoch eine verkürzte Lehrzeit von 2,5 Jahren in Anspruch nehmen.

Das Autohaus Karl wird in dritter Generation geführt. Lehrlinge wurden schon von Anbeginn an ausgebildet, derzeit machen drei junge Leute ihre Lehre. Frauen wie Kristina Kandler sind willkommen: „Wir sind stolz, sie im Unternehmen zu haben“, sagt Geschäftsführerin Sabine Buryan, denn der Beruf des Kfz-Technikers verändert sich gerade enorm. Es geht immer mehr in Richtung direkten Kundenkontakt des Technikers und mehr Elektronik in den Fahrzeugen, sodass die Kraftfrage nicht mehr an erster Stelle steht. www.autopartner-karl.at