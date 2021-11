Petra Pinker: „Ich sehe mich als Vernetzerin“

Petra Pinker begann als Lehrling zur Bürokauffrau im Forschungszentrum Seibersdorf. „Damals wollte ich genauso wie meine Ausbildnerin Chefsekretärin werden. Sie hat an mich geglaubt“, erzählt die Lehrlingsexpertin beim NÖN-Gespräch.

Pinker schaffte es bis zur Assistentin des Vorstandes bei Steyr Daimler Puch. Sie absolvierte berufsbegleitend die Handelsakademie und das Fachhochschulstudium für Wirtschaftsberatung in Wiener Neustadt.

Doch als Pinker das erste Mal ein persönlichkeitsbildendes Seminar besuchte, wusste sie: In diese Richtung sollte ihr zukünftiger Berufsweg führen. Sie schloss in Bregenz das Diplom zum Mentalcoach ab und machte sich dann als Lehrlingsberaterin für Unternehmen selbstständig. „Schon seit 2004 halte ich Seminare für Lehrlinge und Ausbildner direkt vorn Ort in verschiedenen Firmen.“

Pinker hat guten Draht zu jungen Menschen

Auf die Frage, warum die Beraterin so einen guten Draht zu jungen Menschen hat, antwortet sie: „Genau weiß ich es nicht, aber ich denke, weil ich sie respektiere.“ Wenn Pinker Schüler mit gleichaltrigen Lehrlingen vergleicht, empfindet sie Lehrlinge meist als zielgerichteter und ernsthafter, weil diese ihrer Meinung nach schon vom Arbeitsleben geprägt seien.

Was macht Pinker als Mental-coach? Sie bringt neue Ideen in Betriebe ein, verbessert die Beziehung zwischen Ausbildnern und Lehrlingen und veranstaltet Lehrlingscastings und Berufsinfo-Shows, um junge Menschen für die jeweiligen Berufe und Firmen zu interessieren. Auch Eltern fragen die Lehrlingsexpertin immer wieder um Rat.

„Vor Kurzem meldete sich eine Mutter bei mir mit der Sorge, dass ihr Sohn, jetzt im letzten Drittel der Ausbildung, seine Lehre abbrechen könnte, weil er Konflikte mit dem Lehrherrn hat.“ Nach einem Gespräch mit der Beraterin setzte der Lehrling seine Ausbildung fort. „Ich habe versucht, mit ihm gemeinsam herauszufinden, wo genau die Probleme liegen, und konnte ihm mit einer gedanklichen Zeitreise in die Zukunft klarmachen, dass es sinnvoller wäre, sich jetzt noch etwas durchzubeißen.“

Ein Gespräch von außen helfe oft als Anstoß, um die Sicht der Dinge etwas distanzierter betrachten zu können, weiß die Expertin. So ein Gespräch funktioniert natürlich nur, wenn die Lehrlinge selbst mit Petra Pinker sprechen möchten.

Lehrlingstipps sendet sie auch über ihre App

Junge Menschen schreiben der Expertin auch auf Facebook und auf ihrer App Pinker.zur.app. Lehrlinge die diese App am Smartphone hochgeladen haben, bekommen (wenn sie wollen) wöchentlich Lehrlingstipps als Push-up-Nachricht, können live mit Pinker chatten und Fragen an die Beraterin senden. Ihr vorrangiges Businessfeld sind aber Seminare in Betrieben.

„Ich verdiene mein Geld bei den Firmen“

Im Tischlerbetrieb F/List (ein Yachten- und Flugzeug- Ausstatter) in Thomasberg bei Edlitz gestaltet Pinker jeden Sommer eine Lehrlingsseminarreihe, beim Bauunternehmen Lechner in Plank am Kamp entwickelte sie mit den dortigen Lehrlingen einen Recruitingtag für neue Bewerberinnen und Bewerber.

Die aktuellen Lehrlinge testen dann das fachliche und praktische Können und auch das Auftreten und Benehmen der Interessentinnen und Interessenten. Auch das Bauunternehmen Schütz in Weißenkirchen bucht Pinker regelmäßig für Workshops unter dem Motto „Benimm ist in“. Hier bringt sie den Lehrlingen das richtige Auftreten beim Kunden, Knigge-Regeln, Tischkultur und auch Präsentationstechniken näher.

Schon in der Pause sieht man die Veränderung

„Oft ist es nur eine Unsicherheit der jungen Menschen, wenn sie den älteren Kollegen beim Grüßen nicht in die Augen schauen und nur etwas vor sich hinmurmeln, wenn sie gefragt werden“, weiß die erfahrene Beraterin. Pinker macht den Jugendlichen durch Trainings bewusst, welche Wirkung so ein Benehmen auf andere Menschen hat und gibt ihnen mit klaren Tipps ein Werkzeug fürs Leben in die Hand.

„Bei Lehrlingsseminaren (Dauer rund sechs Stunden) sehe ich schon in der Pause eine Veränderung. Die Lehrlinge grüßen lauter, sie sind aufmerksamer, die Körpersprache ist anders“, so Pinker. Sehr viele der Benimmfehler entwickeln sich eben nur aus Unsicherheiten.

Auch für Ausbildner und Ausbildnerinnen hat Pinker Seminare erarbeitet. „Zuerst mache ich einen Typen-Test mit den Lehrherren und -herrinnen. Da gibt es den Lehrertyp, den Mama/Papa-Typ, den Nichtausbildnertyp, den Schleifertyp und den Kumpeltyp – dieser arbeitet mit den Lehrlingen auf Augenhöhe.“

Der Ausbildner gestaltet die Lehrzeit

Denn der Lehrherr habe es in der Hand, wie die Lehrzeit des Auszubildenden verläuft. Einige Ausbildner seien sich ihrer Vorbildrolle dabei gar nicht bewusst. Der Lehrling ist meist wie der Spiegel des Lehrherrn. Auch kann der Ausbildner viel von seinem Schützling lernen.

„Eine junge Person kann sehr erfrischend und inspirierend für das Arbeitsklima sein“, weiß die Lehrlingsexpertin. 2015 ging die Theresienfelderin auch unter die Autorinnen mit ihrem Buch „Lehrlings WIKI“, einem Nachschlagwerk zu Lehrlingsausbildung von A bis Z.

Da sie mit beiden Welten zu tun hat (Lehrling und Ausbildner), weiß Pinker auch, was beide voneinander erwarten.

Online und per App gibt Petra Pinker auf ihrer Website hilfreiche Tipps für Lehrlinge und beantwortet auch Fragen. Petra Pinker

„Junge Menschen brauchen klare Regeln, diese bringen ihnen Sicherheit“, betont die Beraterin. Tipps aus dem Knigge-Seminar machen den Lehrling sicherer. Da Pinker nicht ins Betriebsgeschehen involviert ist, würden ihre Tipps oft leichter akzeptiert. Es gibt Lehrlinge, die sich in schwierigen Phasen befinden, sich unsicher fühlen und dadurch besonders patzig reagieren. „Aus diesem Kreislauf sollte der Ausbildner aussteigen und den Lehrling bewusst mit Lob stärken“, rät die Expertin.